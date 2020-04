Unidas Podemos dice que ya donaban parte de su sueldo a causas sociales antes del coronavirus

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y 'número dos' de Unidas Podemos, Irene Montero, se ha mostrado a favor de que los políticos donen parte de su sueldo a ayudar a luchar contra la pandemia del coronavirus, y ha recordado que en su organización ya destinan una parte de sus salarios a causas sociales.

"Nosotros ya lo hacemos de forma habitual, no sólo por esta situación. Ya donamos parte de nuestro salario. Eso es una práctica necesaria y nosotros lo destinados en buena medida a causas sociales, colectivos y cajas de resistencia", ha afirmado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

Así lo ha asegurado, al ser preguntada en concreto sobre si su formación está a favor de que los parlamentarios donen parte de su sueldo para luchar contra el coronavirus, como han planteado algunas formaciones, ahora que se ha reducido al mínimo la actividad parlamentaria y los desplazamientos de los diputados y senadores.

Algunas formaciones, como PRC y Foro, han planteado que la Cámara Baja debería dedicar parte de las retribuciones de los parlamentarios a la lucha contra la pandemia, concretamente la indemnización que normalmente cubre los gastos de desplazamiento y alojamiento en Madrid y que con el confinamiento general no se producen.

Los diputados y los senadores reciben una asignación mensual (sueldo base) de 2.981,86 y 3.050,66 euros, respectivamente, a lo que se suman complementos según la tarea que desempeñan en la Cámara ( portavocías o puestos de mesa). Pero también "tienen derecho a "las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función".

CASI 2.000 EUROS POR UNA ACTIVIDAD QUE NO SE EJERCE

Ahí se incluye una indemnización mensual para "afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara", que no tributa a Hacienda y que cobran hasta los miembros del Gobierno que tienen escaño. Se trata de 917,03 euros para los diputados electos por Madrid y de 1.921,20 euros para los del resto de circunscripciones, cantidades que en el Senado se elevan a 933,78 para los once de Madrid y 1.958,02 euros parta los demás. En total, cada mes el Congreso dedica a estas dietas un total de 635.265,71 euros y el Senado otros 505.650,64 euros.

A este respecto, la 'número dos' de Podemos ha recordado que en su organización ya donan "una parte importante" de sus salarios a causas sociales. "Cómo no me va a parecer una buena medida si nosotros lo hacemos no sólo con situaciones de emergencia, sino de forma habitual", ha apostillado.

En este sentido, Montero ha dado a entender que no van a hacer modificaciones en su sistema de donaciones, sino que van a seguir como hasta ahora, al tiempo que ha defendido que, además de este tipo de gestos, ya existe un mecanismo de "solidaridad" para que "los que más tienen" ayuden a los más vulnerables, que son los impuestos.

En concreto, el Código Ético de Podemos vigente actualmente --el que se aprobó en la Asamblea de Vistelgre 2 de 2017-- establece que los cargos públicos e internos del partido sólo pueden percibir para su disfrute una cantidad correspondiente a tres salarios mínimos, además de hasta un máximo de tres complementos por personas a cargo --equivalentes a medio salario mínimo cada uno de esos pluses --.

No obstante, el partido morado tiene previsto cambiar en cuanto pueda este sistema, y sustituir el SMI como medida para limitar sus sueldos por una tabla de porcentajes, en función de la responsabilidad de cada uno.

Así se plasmó en la propuesta de Código Ético que el secretario general y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, presentó para la Tercera Asamblea Ciudadana que tenía previsto celebrar en marzo, pero que ha sido aplazada hasta que se supere la crisis del coronavirus.