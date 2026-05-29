Urtasun remarca a las bases de Sumar que el PSOE debe estar "a la altura" y lanzar medidas de regeneración contundentes

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del programa ‘Cine Vecino’ en la sede del Ministerio de Cultura, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha trasladado a las bases de la formación que es necesario que el Gobierno reactive las medidas "contundentes" de regeneración democrática y ha exigido al PSOE estar a la altura en la respuesta a las investigaciones judiciales que le afectan.

A su vez, ha garantizado que Sumar va a seguir empujando la España progresista "desde la limpieza", la "máxima ética y transparencia". También ha subrayado su oposición a que el PP llegue al Gobierno y que el partido de la "Gürtel" no es la alternativa a los problemas del PSOE.

En una carta dirigida a los simpatizantes de Sumar, a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que se encuentra entre los muchos que sienten preocupación por los presuntos casos que afectan al PSOE y las investigaciones que están teniendo lugar en Ferraz, en alusión a la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central de los socialistas en el marco del caso Leire Díez o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Por ello, el ministro expone a los inscritos de Sumar que son conscientes de que hay "una ofensiva política" impulsada por las fuerzas "más reaccionarias de este país para intentar desgastar y derribar al Gobierno progresista", pero que eso "no puede servir de excusa".

En este sentido, ha reclamado que cuando surgen indicios graves de presuntas irregularidades la ciudadanía tiene derecho a "exigir explicaciones, transparencia y ejemplaridad". Por ello, ha proclamado que el PSOE "debe estar a la altura de esa exigencia".

MENSAJE A ZAPATERO: HAY QUE OPERAR CON LA MÁXIMA EJEMPLARIDAD

Luego, ha disertado que aquí también hay una cuestión "ética" y que siempre se tiene que actuar con "ejemplaridad" en aquellos que han tenido altas responsabilidades públicas.

"La confianza democrática exige estándares muy altos y tolerancia cero ante cualquier práctica que pueda ponerla en cuestión. Por eso defendemos que hay que llegar hasta el final, con todas las garantías judiciales y con total transparencia", ha reflexionado, para defender que "se puede gobernar sin corrupción" y que su espacio político es prueba de ello.

Como ha venido manteniendo estos días, Urtasun ha comunicado a las bases de Sumar que son perfectamente conscientes de que la solución a los problemas del PSOE "no va a venir en ningún caso de la mano del partido de la Gürtel en coalición con la extrema derecha".

"No vamos a permitir que quienes hicieron de la corrupción su 'modus operandi' durante décadas nos den lecciones de regeneración democrática ni que conviertan a España en una franquicia del 'trumpismo'", ha zanjado, para agregar que van a seguir empujando la "España progresista desde la limpieza y desde el ejercicio de la función pública a partir de la máxima ética y transparencia".