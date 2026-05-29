Urtasun remarca a las bases de Sumar que el PSOE debe estar "a la altura" y lanzar medidas de regeneración contundentes

El ministro sostiene también que hay una operación de sectores reaccionarios para derribar al Gobierno

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del programa ‘Cine Vecino’ en la sede del Ministerio de Cultura, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España).
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del programa ‘Cine Vecino’ en la sede del Ministerio de Cultura, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 29 mayo 2026 13:27
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MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha trasladado a las bases de la formación que es necesario que el Gobierno reactive las medidas "contundentes" de regeneración democrática y ha exigido al PSOE estar a la altura en la respuesta a las investigaciones judiciales que le afectan.

A su vez, ha garantizado que Sumar va a seguir empujando la España progresista "desde la limpieza", la "máxima ética y transparencia". También ha subrayado su oposición a que el PP llegue al Gobierno y que el partido de la "Gürtel" no es la alternativa a los problemas del PSOE.

En una carta dirigida a los simpatizantes de Sumar, a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que se encuentra entre los muchos que sienten preocupación por los presuntos casos que afectan al PSOE y las investigaciones que están teniendo lugar en Ferraz, en alusión a la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central de los socialistas en el marco del caso Leire Díez o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Por ello, el ministro expone a los inscritos de Sumar que son conscientes de que hay "una ofensiva política" impulsada por las fuerzas "más reaccionarias de este país para intentar desgastar y derribar al Gobierno progresista", pero que eso "no puede servir de excusa".

En este sentido, ha reclamado que cuando surgen indicios graves de presuntas irregularidades la ciudadanía tiene derecho a "exigir explicaciones, transparencia y ejemplaridad". Por ello, ha proclamado que el PSOE "debe estar a la altura de esa exigencia".

MENSAJE A ZAPATERO: HAY QUE OPERAR CON LA MÁXIMA EJEMPLARIDAD

Luego, ha disertado que aquí también hay una cuestión "ética" y que siempre se tiene que actuar con "ejemplaridad" en aquellos que han tenido altas responsabilidades públicas.

"La confianza democrática exige estándares muy altos y tolerancia cero ante cualquier práctica que pueda ponerla en cuestión. Por eso defendemos que hay que llegar hasta el final, con todas las garantías judiciales y con total transparencia", ha reflexionado, para defender que "se puede gobernar sin corrupción" y que su espacio político es prueba de ello.

Como ha venido manteniendo estos días, Urtasun ha comunicado a las bases de Sumar que son perfectamente conscientes de que la solución a los problemas del PSOE "no va a venir en ningún caso de la mano del partido de la Gürtel en coalición con la extrema derecha".

"No vamos a permitir que quienes hicieron de la corrupción su 'modus operandi' durante décadas nos den lecciones de regeneración democrática ni que conviertan a España en una franquicia del 'trumpismo'", ha zanjado, para agregar que van a seguir empujando la "España progresista desde la limpieza y desde el ejercicio de la función pública a partir de la máxima ética y transparencia".

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