Una vecina de Ceuta se derrumba ante Robles y le traslada su miedo: "Nos hemos sentido maltratados"

Una vecina suplica a Robles, entre lágrimas, que "no abandone" Ceuta y traslada su miedo: "Nos sentimos maltratados" - EUROPA PRESS

CEUTA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pepi, una trabajadora sanitaria jubilada, y vecina de Ceuta, ha suplicado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no "abandone" a la ciudad autónoma en plena resolución de la crisis migratoria y ha trasladado el miedo que sienta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. "Nos hemos quedado abandonados, a nuestra suerte. Nos hemos sentido maltratados", ha expresado.

A su llegada a la reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la ministra también ha sido parada por otros vecinos que han reprochado la gestión del Ejecutivo. "El Gobierno entero tiene muy poca vergüenza", ha trasladado otra de los asistentes ante la mirada de Robles, mientras se escuchaba algún que otro abucheo y silbido.

Al llegar al Palacio Autonómico, Pepi ha interrumpido a Robles para trasladarle su "miedo" casi dos semanas después de la entrada de 72.000 migrantes ilegales desde Marruecos, según las cifras oficiales. "Vivo sola y nunca me he visto así. Cerrando la ventana, la puerta, mirando todo. Esta noche apenas he descansado. He cogido un cuchillo porque tengo miedo", ha expresado entre lágrimas.

La mujer también ha defendido que Ceuta es una ciudad española como "la que más", recalcando que es un lugar acogedor pero que se siente "abandonado y maltratado". "Nos sentimos muy orgullosos de ser españoles", ha hecho hincapié, negando que la situación haya vuelto la "normalidad". "No puedes ir a la playa ni salir tranquila", ha protestado.

Robles ha consolado a la vecina, afirmando que "siente" lo ocurrido en la ciudad y la ha invitado incluso a tomar un café, además de agradecerle su testimonio de desahogo. De hecho, los militares que han acompañado a la ministra han acompañado a la mujer y a otra vecina hasta la Comandancia General de Ceuta.