Víctimas de Adamuz homenajean a los fallecidos ante el Congreso para pedir "memoria, justicia y verdad"

1078102.1.260.149.20260415131059 Manifestantes durante la concentración convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz frente al Congreso, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). A la protesta se sumarán víctimas de otros accidentes ferroviarios graves, como Angrois y Be - Fernando Sánchez - Europa Press

Desplegan 47 sillas vacías con los nombres de cada una de las víctimas que viajaban en los trenes accidentados MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz se han concentrado este miércoles ante el Congreso de los Diputados para exigir "justicia y verdad" y han homenajeado a los fallecidos desplegando 47 sillas vacías --46 por el siniestro en la localidad cordobesa y uno por Gelida-- con los nombres de cada una de las víctimas que se trasladaban en los trenes accidentados.

Coincidiendo con el inicio de la sesión plenaria, alrededor de centenar de personas se han desplazado hasta la Cámara Baja con carteles reivindicando la memoria de los fallecidos y denunciando también, con menciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o peticiones de dimisión del ministro de Transporte, Óscar Puente, la falta de mantenimiento en las vías ferroviarios. Además, han entregado una carta a la Mesa del Congreso para que se lea en sede parlamentaria.

Se ha pronunciado en la calle además un manifiesto en el que trasladan su "vergüenza dolorosa y corrosiva" hacia la clase política, denunciando que se les intenta silenciar y utilizar como "arma arrojadiza". A la protesta se han unido también víctimas de otros graves accidentes ferroviarios, como Angrois y Bejís.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha reclamado a los partidos políticos que "trabajen para la ciudadanía" y "dejen de pelearse" para unirse e implantar medidas necesarios para que un accidente como el ocurrido en esta pueblo cordobés "no vuelva a ocurrir".

Samper ha reiterado su petición de responsabilidades al Gobierno después del informe de la Guardia Civil que apuntó que la vía se había roto 22 horas antes del siniestro por una caída de tensión, tal y como, según ha señalado, ya habían trasladado al presidente de Adif. "Parece increíble que puedan pasar 25 trenes por una vía rota y no haya un sistema de detección de vías rota tan claro y que nadie revise los registros", ha afirmado en declaraciones a los medios.

También se ha pronunciado sobre la gestión de la emergencia sanitaria por parte del 112 de la Junta de Andalucía, recordando que "tienen que asumir responsabilidades todos los que estén involucrados en la investigación" y, ante ello, ejercerán "toda la presión" que puedan, tanto en relación con el mantenimiento de la infraestructura como con las comunicaciones.

Sobre la asistencia de la emergencia, el portavoz ha recordado que los propios sanitarios llevan denunciando desde hace tiempo que hay "un problema de comunicaciones entre el 112 de Andalucía y el 061", y así lo han trasladado al juzgado. Según ha explicado, la noche del accidente en Adamuz "hubo un caos total" en el que los sanitarios "tuvieron que coger papel y lápiz e ir llamando a las ambulancias con sus móviles para que se dirigieran al lugar".

El portavoz se ha mostrado confiado en la investigación del siniestro y ha pedido medios humanos y económicos para la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). "Estamos intentando presionar para que los ayuden, porque al final ayudarlos a ellos es ayudarnos a todos", ha resumido.

Samper ha relatado que los viajeros que iban en esos dos trenes siniestrados y los familiares de las víctimas siguen con ayuda psicológica, muchos de ellos "en sus casas sin salir a la calle" y sin poder ver la televisión. "Estamos con pesadillas, falta de sueño", ha afirmado.

LECTURA DEL MANIFIESTO

Las víctimas han leído un manifiesto en el que inciden en que la noche del accidente "hubo confusión y descoordinación" y posteriormente "altas precipitadas o esperas eternas en la identificación de los fallecidos y en la comunicación a sus familiares".

También han denunciado que se tardase "más de una hora en darse cuenta" de la presencia del Alvia o que el dinero europeo destinado a la renovación de la línea Madrid-Sevilla "no se utilizase debidamente", al entender que el aumento del 20% en las auscultaciones registrado desde 2020 no es suficiente para el crecimiento del tráfico de trenes experimentado en los últimos años.

Por todo ello, han pedido a los políticos que "dejen de presumir de la marca ferroviaria España", al asegurar que "son demasiados los hechos que demuestran que los políticos no manejan correctamente un sistema en el que cada día se transporta a miles de ciudadanos". "Debe pagar del primero al último responsable, han reclamado.

Pese a que admiten que en su propia asociación también se 'copian' de los políticos y abren fuegos cruzados con sesgo partidista, aseguran que siguen unidos por encima de sus posibilidades y sus ideologías.

En varias ocasiones han hecho alusión al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, echándole en cara el presumir de haberse sentado hace dos meses y pidiéndole que salga a recibir a todos. No obstante, han añadido que "no basta con decir que Puente no es Mazón", que aseguran que no lo es, pero añaden que "las comparaciones son odiosas", al tiempo que le han preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "una vez más, ¿dónde está?".