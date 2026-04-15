Víctimas de Adamuz trasladan ante el Congreso su "vergüenza dolorosa y corrosiva" hacia la clase política

Imágenes de la marcha convocada por la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz el pasado 20 de marzo en Huelva. - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se ha concentrado este miércoles ante el Congreso de los Diputados en Madrid, donde sus portavoces han leído un manifiesto en la que trasladan su "vergüenza dolorosa y corrosiva" hacia la clase política, denunciando que se les intenta silenciar y utilizar como "arma arrojadiza".

Los víctimas han asegurado que, en contra de lo que se defiende desde la política, la noche del accidente "hubo confusión y descoordinación" y posteriormente "altas precipitadas o esperas eternas en la identificación de los fallecidos y en la comunicación a sus familiares".

También han denunciado que se tardase "más de una hora en darse cuenta" de la presencia del Alvia o que el dinero europeo destinado a la renovación de la línea Madrid-Sevilla "no se utilizase debidamente", al entender que el aumento del 20% en las auscultaciones registrado desde 2020 no es suficiente para el crecimiento del tráfico de trenes experimentado en los últimos años.

Por todo ello, han pedido a los políticos que "dejen de presumir de la marca ferroviaria España", al asegurar que "son demasiados los hechos que demuestran que los políticos no manejan correctamente un sistema en el que cada día se transporta a miles de ciudadanos". "Debe pagar del primero al último responsable, han reclamado.

Pese a que admiten que en su propia asociación también se 'copian' de los políticos y abren fuegos cruzados con sesgo partidista, aseguran que siguen unidos por encima de sus posibilidades y sus ideologías.

En varias ocasiones han hecho alusión al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, echándole en cara el presumir de haberse sentado hace dos meses y pidiéndole que salga a recibir a todos. No obstante, han añadido que "no basta con decir que Puente no es Mazón", que aseguran que no lo es, pero añaden que "las comparaciones son odiosas", al tiempo que le han preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "una vez más, ¿dónde está?".

La lectura de esta carta se ha llevado a cabo como parte una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados, a la que también se han unido víctimas de otros graves accidentes ferroviarios, como Angrois y Bejís.

Esta movilización tiene como objetivo continuar rindiendo homenaje y "seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas" del descarrilamiento ocurrido en Adamuz el 18 de enero y que se saldó con 46 fallecidos, así como cientos de heridos, así como para mostrar la "firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna".