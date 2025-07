Víctimas de la dana dicen que Feijóo les ha contestado que él no puede cesar a Mazón y defiende su continuidad

La Asociación de afectados Horta Sud pide al líder del PP que interceda para poder unificar la reconstrucción en un único plan

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia, Christian Lesaec, ha explicado este miércoles que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, les ha contestado que él no puede cesar al presidente valenciano, Carlos Mazón, cuya continuidad ha defendido, pero que sí se ha comprometido a interceder para que la Generalitat negocie con el Ejecutivo central para intentar unificar la reconstrucción de los municipios afectados a través de un único plan y no con dos diferentes, como ocurre ahora.

Así lo ha trasladado el presidente de la entidad en declaraciones a los periodistas después de reunirse con Feijóo en la sede de los 'populares' de la calle Génova, en Madrid, desde donde ha asegurado que el presidente del PP ha accedido a llamar a Mazón para que abra esa vía de negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Tras un encuentro "cordial" de más de dos horas, Lesaec también ha afirmado que le ha trasladado a Feijóo que sus asociados creen que Mazón no debería continuar al frente de la Generalitat y que el líder 'popular' debería cesarle.

"No le hemos pedido la dimisión claramente porque nosotros no le podemos pedir la dimisión. La dimisión se la tendríamos que pedir al propio Carlos Mazón. Lo que sí le hemos pedido, o le hemos informado, es que muchos de nuestros asociados piensan que él debería cesar a Carlos Mazón, pero su respuesta ha sido que él no puede cesarle y que, además, no lo ve así", ha subrayado en declaraciones a la prensa.

Siempre según su relato, Feijóo sí "ha reconocido que en este desastre, la Generalitat no ha estado acertada". "Pero él insiste en que no sólo la Generalitat, sino también el Gobierno", ha añadido, antes de abundar en que el líder del PP ha insistido en que Pedro Sánchez no cumplió el acuerdo que habría alcanzado con Mazón de que el Gobierno pondría a disposición de la Generalitat todos los medios que necesitara.

UN "ESFUERZO" PARA REUNIRSE CON MAZÓN

El presidente de la asociación ha dicho que Feijóo les ha pedido "hagan el esfuerzo" y se reúnan también con Mazón, una decisión que ha dejado en manos de las personas a las que representa. El problema, ha señalado, es que su asociación tiene mucha desconfianza hacia Carlos Mazón" por las "distintas versiones" que ha ofrecido sobre su hora de llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Según ha detallado, Feijóo también les ha insistido en que el Gobierno debería haber activado el nivel 3 de emergencia nacional y que no era necesario que la Generalitat lo reclamara, sino que la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé, "podía, por medio de una llamada", pedirlo sin el aval del Ejecutivo valenciano.