Villarejo comparecerá el miércoles ante el juez tras sus revelaciones sobre 'Kitchen' en el Congreso

El ex comisario José Manuel Villarejo a su llegada a la Comisión de Investigación sobre la 'Operación Kitchen' en el Congreso de los Diputados. - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

El instructor también ha citado a Francisco Martínez, ex 'número dos' de Interior

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El ex comisario José Manuel Villarejo y el que fuera 'número dos' del Ministerio de Interior Francisco Martínez declararán el miércoles ante el juez que investiga el espionaje parapolicial que se habría montado desde esa cartera contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia, tras las últimas revelaciones realizadas por el policía jubilado en la comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen' en el Congreso de los Diputados.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, empezará interrogando al ex secretario de Estado de Seguridad a las 10.00 y, una hora después, será el turno de Villarejo. Ambos imputados han comparecido ya ante el magistrado para esclarecer el rol que habrían tenido en el presunto espionaje a Bárcenas.

Aunque García-Castellón no lo mencionó expresamente en su citación, fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que esta vez ha llamado a Villarejo y Martínez a raíz de las declaraciones que el ex comisario hizo el pasado jueves en la comisión de investigación sobre 'Kitchen' que se desarrolla en el Congreso de los Diputados.

Villarejo atribuyó a la cúpula de la Policía y del Ministerio de Interior el encargo de dicha operación, cuyo objetivo sería conseguir la información que Bárcenas pudiera guardar en relación con sus famosos 'papeles' para evitar que llegara a manos de la Justicia, para lo cual habrían utilizado recursos policiales y fondos reservados.

La principal novedad mencionada por el comisario retirado en esta ocasión fue que aseguró que tanto el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy como Martínez tenían conocimiento de la 'Operación Kitchen'.

MENSAJES CON RAJOY

Según él, se mensajeaba con el antiguo inquilino de Moncloa con un número de teléfono que "empieza por 650 y termina en 10" para informarle sobre el avance del operativo, algo que tendría "documentado" y que está "deseando" poder demostrar. Sin embargo, al principio de su intervención parlamentaria no fue tan contundente. "Yo dudo que lo desconociera el señor Rajoy", dijo.

En cuanto a Martínez, Villarejo le señaló como una de las personas a las que más veces reportó sobre 'Kitchen', llegando a reunirse en "muchas ocasiones" para hablar no solo de la evolución de las indagaciones sino también para elucubrar sobre dónde podría esconder Bárcenas esa información comprometedora.

Villarejo apuntó asimismo al ex ministro de Interior Jorge Fernández-Díaz, al que dijo haber informado solo "puntualmente" porque "estaba casi siempre en Cataluña"; así como a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, que habrían estado entre sus contactos habituales para este asunto.

LOS 'PAPELES' Y OTROS TEMAS

El policía jubilado aprovechó igualmente su comparecencia en la Cámara Baja para ampliar la mira sobre la verdadera finalidad de 'Kitchen'. Habría sido "una operación de Inteligencia no solamente para encontrar documentos que podrían comprometer al Partido Popular, etcétera, sino que el señor Bárcenas podría tener información que afectaba a altas instituciones del Estado".

De acuerdo con Villarejo, esa otra información convertía el operativo en una "cuestión de Estado" y por ello --siempre según el ex comisario-- de la estrategia habrían participado el CNI y la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría.

En su caso, contó que supo de 'Kitchen' a través del entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, para embarcarlo en la operación, entre otras cosas, porque "tenía cierta capacidad de captar fuentes humanas". "Yo solamente sabía que había una información que era importante recuperar", sostuvo.

'Kitchen' es solo una de las decenas de piezas separadas que García-Castellón investiga en el marco conjunto que constituye la macrocausa 'Tándem' sobre los encargos de espionaje que habría recibido Villarejo a lo largo de los años.