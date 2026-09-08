Vivas apuesta por "una resolución" en la Eurocámara para que Europa responda a Marruecos por la crisis de Ceuta

1115271.1.260.149.20260908181553 El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Parlamento Europeo - Jennifer Brückner/dpa

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha apostado por "una resolución" en el Parlamento Europeo en la que se defienda que su ciudad y Melilla "son las fronteras de España y de Europa" para responder a Marruecos por su responsabilidad en la crisis migratoria, iniciada el pasado 30 de julio con la entrada de 80.000 personas a la ciudad autónoma desde Marruecos.

"Creo que esa respuesta debe de ser por parte del Parlamento Europeo y creo que tiene que ser una resolución en virtud de la cual se ponga de manifiesto de una manera clara que las fronteras de Ceuta y Melilla son las fronteras de España y de Europa que las fronteras se tienen que respetar", ha sostenido en declaraciones a los medios desde Bruselas.

Vivas, que se ha reunido este martes en la capital comunitario con el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner; la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y con el equipo del comisario de Defensa, Andrius Kubilius, ha pedido además que en esa moción se rechace una "línea de colaboración constructiva" con Marruecos si "las fronteras no se respetan".

Ha reclamado además que la Eurocámara ponga en valor "lo mucho que está aportando la ciudadanía de Ceuta y los servidores públicos de Ceuta", que la ciudad autónoma está demostrando "en estos momentos de alta tesnión" que es "un pueblo maduro, que no pierde la calma ni con el alma en vilo", y que además es "un pueblo solidario" y "orgulloso de ser de España, de Europea y de su convicencia".

"Es un modelo de convivencia entre personas de distintos credos, de distintas culturas, de distintos orígenes que hemos decidido vivir compartiendo, vivir juntos y unidos en paz y armonía. Esto creo que también forma parte de los pilares del acervo fundacional de la Unión Europea y esto se está poniendo de manifiesto en Ceuta", ha proseguido en su explicación.

Las resoluciones del Parlamento Europeo son textos de carácter político no vinculantes con los que la Eurocámara fija su posición sobre una cuestión determinada y traslada sus demandas a otras instituciones o gobiernos. Auunque no tienen carácter jurídicamente ejecutable, sirven para expresar la posición política de la institución y ejercer presión sobre los actores implicados.

Fuentes parlamentarias han explicado a esta agencia que, de hecho, la semana que viene podría haber un debate sobre Ceuta en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) y que además los grupos están debatiendo la posibilidad de votar una resolución en apoyo a la ciudad, si bien ninguna de las opciones es aún definitiva.

COINCIDE CON LA COMISIÓN EN SIETE PUNTOS

Vivas ha enumerado un total de siete "coincidencias" en sus reuniones con la Comisión, entre ellas la necesidad de que Ceuta vuelva "con urgencia" a la normalidad mediante el retorno "casi inmediato" a Marruecos de las personas que entraron de forma irregular los pasados 30 y 31 de julio y que todavía permanecen en la ciudad.

La tercera coincidencia es que "hay que fortalecer y hay que garantizar el blindaje de nuestra frontera" porque es "la frontera de Europa y de España", y la cuarta que "la frontera tiene que ser respetada por el país vecino" para que haya una "buena relación de cooperación".

Los comisarios y Vivas también ha concluido en aumentar la presencia europeo en Ceuta y Melilla con un mayor despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, y que la UE debe ayudar a la ciudad a "atender la emergencia humanitaria" en la que ha derivado la crisis.

La séptima es que Europa "tiene que ser ahora más que nunca palanca de cara al futuro de la ciudad", que la crisis debe suponer "un antes y un después", y que el bloque comunitario debe generar "una serie de recursos y de normas" que permitan "el despegue de Ceuta, que permitan y garanticen la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros ciudadanos".

"SI CEUTA NAUFRAGA, NAUFRAGARÁ ESPAÑA Y TAMBIÉN EUROPA"

El presidente de Ceuta ha detallado que en una de sus reuniones de esta tarde, concretamente con la comisaria para el Mediterráneo, ésta se ha comprometido a "poner cuantos esfuerzos y cuantas capacidades estén a su alcance" para conseguir "la vuelta a la normalidad de Ceuta".

Eso sí, ha añadido, "evidentemente pasa por que Marruecos colabore en los trámites y en los procedimientos necesarios" para llevar a cabo el retorno de "los marroquíes que ahora mismo están en Ceuta" y que entraron el 30 y el 31 de julio "en el menor corto plazo de tiempo posible", tanto en relación con los adultos como en relación con los menores.

Cuestionado sobre las buenas palabras de la Comisión Europea sobre Marruecos, que recientemente le ha calificado como "un socio fiable", Vivas se ha limitado a decir que durante las reuniones mantenidas este martes le han dado la "oportunidad de exponer" cuál es la valoración que hace respecto de lo ocurrido.

"Lo he dicho durante todos estos días anteriores, lo he vuelto a decir esta mañana y creo que el objetivo prioritario para todos, el objetivo prioritario para todos es que Ceuta consiga volver a la normalidad. El objetivo prioritario para todos es que Ceuta salga de la UCI", ha añadido.

También ha subrayado la necesidad "prioritaria" de que la seguridad de Ceuta esté "absolutamente garantizada", en que "no vuelva a repetirse" y además que la crisis termina "con una luz de esperanza para un futuro mejor del que teníamos" incluso "antes de que se produjera la invasión".

"Yo me he podido expresar con total claridad y he podido calificar a las cosas tal como creo que son y no me voy a reprimir de hacer. Ceuta ha sido víctima de una invasión y Ceuta está encontrando el respaldo y el apoyo", ha indicado el presidente ceutí.

Del mismo modo ha manifestado que el rumbo de su ciudad está en el "interés de los españoles" y "del resto de Europa". "Si Ceuta naufraga, cosa que no va a ocurrir, pero si Ceuta naufraga, naufragará España y también naufragará Europa. Y eso estoy convencido que ni los españoles ni los europeos lo van a permitir", ha zanjado.