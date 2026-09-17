Vivas informará a la juez Tardón de las llamadas y avisos al Gobierno alertando los días previos al 31 de julio

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha saludado que la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, le haya citado a declarar como testigo en el procedimiento abierto para esclarecer la avalancha de inmigrantes llegada a Ceuta el pasado 31 de julio ya que tiene previsto informarla de todas las llamadas y alertas que envió al Gobierno los días previos.

Además, ha respondido al presidente Pedro Sánchez, que quien ha cambiado respecto a 2021 ha sido el Ejecutivo, no él y no le importa las acusaciones que le lanzan mientras acaben solucionando la situación de la ciudad autónoma.

Vivas ha realizado estas declaraciones en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3 y en otra en 'Ana Rosa', de Tele 5, recogidas por Europa Press, en las que ha recordado que ha sido Ceuta quien se ha personado como acusación particular en el procedimiento abierto por la juez Tardón, una causa que a su entender es "absolutamente relevante".

El presidente de la ciudad autónoma ha explicado que son los primeros interesados en conocer quién está detrás de esta agresión a la "integridad territorial" de España, aunque ha manifestado su convencimiento de que es Marruecos ya que considera impensable que las autoridades del país vecino no se enteraran de que se estaban desplazando hacia Ceuta más de 100.000 personas.

Por ello, ha dicho que va a aportar toda la información de que dispongan, de todas las llamadas "alertando los días previos" de que la situación era muy preocupante ya que en una semana habían llegado 1.500 personas a nado y los menores habían pasado de 180 a 800.

Recuerda que pidió refuerzos de las fuerzas de seguridad y un mando único y que le llamaron "pesado", en un comportamiento que califica de "desconsiderado" contra quien estaba poniendo de manifiesto una situación en la que se tenía que haber actuado "de manera preventiva".

Juan Jesús Vivas ha respondido también a las acusaciones que le han lanzado tanto el presidente del Gobierno en más de tres ocasiones, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, diciendo que ha cambiado y que no ha colaborado con el Gobierno en ningún momento, sino que pretende cronificar la situación, siguiendo la estrategia marcada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

A este respecto, Vivas ha señalado que no le importa que se metan con él mientras se empleen a fondo para devolver la normalidad a la ciudad autónoma. No obstante, ha respondido a esa acusación de que su actitud ha cambiado asegurando que quien ha cambiado ha sido el Gobierno de España con relación a 2021, cuando se produjo la invasión de menores en Ceuta.

MILITARES, FYCSE Y SANITARIOS SOSTIENEN LA CIUDAD, NO EL GOBIERNO

Ha recordado al respecto que en aquel momento el Gobierno sí reprendió a Marruecos y anunció que iba a hacer un plan de seguridad para la ciudad. Sin embargo, ha precisado que eso no se ha llevado a cabo y ha puesto el foco también en que ni siquiera se han iniciado las obras en el Tarajal para que España y Europa tengan el control de nuestras fronteras. "Hay incumplimientos que no tienen explicación", ha exclamado.

Además, ha reprochado al presidente del Gobierno que haya dicho que Ceuta se tiene que ir acostumbrando a tener unos 10.000 inmigrantes en la ciudad: "No pueden pretender que la normalidad sea que se queden aquí", ha exclamado.

De hecho, ha añadido que lo que el Gobierno hubiera querido es que dijeran desde el Ejecutivo de Ceuta que es una "crisis migratoria y no existencial" y que él respalde a Marlaska "diciendo que la inseguridad es subjetiva y no hay agresiones y reyertas", y que también dijera que "Marruecos ha actuado de manera colaboradora".

Pero ha advertido de que "si eso incomoda al Gobierno pues no tienen más remedio de incomodarse porque" él "siempre" va a estar en defensa de los intereses de España.

En cuanto a las acusaciones del ministro Óscar Puente, ha considerado que "no es noticia, ni novedad" que se meta con alguien, y ha reiterado su petición de que el Gobierno actúe en beneficio de Ceuta y de España y "se emplee a fondo para retornar a Marruecos" a todos los que llegaron.

De hecho, ha denunciado que no ha vuelto "ninguno", salvo los que han cometido delitos y espera que se produzca un "vuelco" en las próximas semanas porque en Ceuta viven en una "olla a presión que puede estallar".

LOS MILITARES HERIDOS SERÁN LA "INSEGURIDAD SUBJETIVA" DE MARLASKA

En cuanto a los dos militares que han tenido que ser evacuados al Hospital Gómez Ulla de Madrid por haber resultado heridos por los inmigrantes en Ceuta, Vivas ha respondido con ironía que está será la "inseguridad subjetiva" a la que se refirió el ministro del Interior: "No se si Puente participa de ese criterio o yo soy el que participa de pegar a los militares", ha apostillado.

Dicho esto, ha mostrado el máximo reconocimiento a los militares, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los sanitarios, asegurando que son los que están sosteniendo la ciudad y no el Gobierno de España.

En cuanto a la puerta que ha colocado Marruecos en la valla, ha asegurado que a él nadie le ha llamado para decirle eso. "Yo no quiero pensar que forma parte de la colaboración ejemplar e inteligente por parte de Marruecos porque ya sabemos a dónde nos conduce esta colaboración", ha remachado.