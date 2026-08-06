Vivas pide expulsar de inmediato a los migrantes que siguen en Ceuta y "blindar" la frontera con más medios europeos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una reunión con la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, en el Consolat de Mar, a 6 de agosto de 2026, en Palma, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

BRUSELAS 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este jueves la "inmediata expulsión" de los migrantes marroquíes que permanecen en la ciudad y ha pedido a las instituciones europeas reforzar la protección de la frontera exterior de la Unión con más medios humanos y materiales, infraestructuras y una mayor implicación de agencias como Frontex, Europol o la Agencia Europea de Asilo.

Durante su intervención ante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Vivas ha defendido que, pese al retorno de unas 75.000 personas a Marruecos, "en ningún caso" puede afirmarse que la ciudad autónoma haya recuperado la normalidad.

El presidente ceutí ha asegurado que entre 3.000 y 5.000 personas permanecen todavía en el enclave español tras los cruces de los días 30 y 31 de julio y ha advertido de que los centros de acogida para adultos y menores continúan "en situación de colapso", una situación que, a su juicio, ha derivado en "una emergencia humanitaria de enorme envergadura".

A ello, ha añadido, se suman "alteraciones" del orden público, un "alto riesgo de inseguridad ciudadana" y el impacto que la crisis ha tenido sobre la población. "Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada", ha afirmado.

Vivas ha alertado además de que la crisis ha puesto de manifiesto la "extraordinaria vulnerabilidad" de la ciudad y ha sostenido que la seguridad e integridad de Ceuta "están en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía".

Ante esta situación, ha reclamado una respuesta "estructural" a la presión migratoria que soporta Ceuta y ha pedido "blindar" la frontera mediante un refuerzo de los medios personales y materiales, nuevas infraestructuras, más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una mayor implicación de agencias europeas como Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo.

El dirigente ceutí también ha solicitado un plan específico para paliar el impacto de la crisis sobre el tejido productivo local, recuperar la confianza en el futuro de la ciudad y evitar que se frene el nuevo modelo económico impulsado por la administración local.

DENUNCIA FALTA DE MEDIOS PARA DETERMINAR CIFRAS

En el turno de preguntas, Vivas ha reconocido que las autoridades todavía desconocen el número exacto de migrantes que permanecen en Ceuta y ha atribuido esta situación a la "precariedad de medios" con la que, a su juicio, se sigue gestionando la crisis.

"El hecho de que no conozcamos las cifras en estos momentos de las personas que permanecen en Ceuta pone de manifiesto la precariedad de medios con la que todavía se está actuando para abordar la situación", ha señalado.

Asimismo, ha advertido de que la ocupación de los recursos destinados a menores supera el umbral que la legislación considera una situación crítica y ha lamentado que, con la normativa actual, el retorno de menores a Marruecos sea "prácticamente imposible".

Finalmente, ha advertido de la preocupación existente ante un posible nuevo intento de entrada el próximo 15 de agosto y ha insistido en que la crisis ha evidenciado que la frontera "es absolutamente vulnerable".