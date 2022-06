Vocales del CGPJ temen que propuesta del PSOE para el TC genere más tensión en las negociaciones para renovar el Consejo

Avisan que lo ideal sería renovar el CGPJ para permitir los nombramientos en todos los tribunales

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) temen que la propuesta del PSOE para reformar la ley y permitir la renovación del Tribunal Constitucional (TC) genere más tensión en las negociaciones con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han asegurado que los vocales del CGPJ fueron "sorprendidos" ayer jueves por la noche al enterarse por la prensa de que los socialistas presentarían este viernes en el Congreso un propuesta para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Dicha modificación pretende devolverles la capacidad que se les retiró en marzo del año pasado de --estando en funciones-- proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional y evitar así un bloqueo en el órgano de garantías, que el pasado 12 de junio vio caducar el mandato de cuatro de sus jueces.

Dentro del Consejo consideran que se trata de una medida que genera más tensión y no favorece un clima de negociación para que el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo para nombrar a los vocales del CGPJ, que llevan ya tres años y medio en funciones y más de un año sin poder hacer nombramientos en órganos judiciales --como el Tribunal Supremo-- que han avisado estar al borde del "colapso" por la cantidad de jubilaciones que han tenido lugar en los últimos meses.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por esta agencia califican de "perturbadora" esta iniciativa porque, a su juicio, vuelve a poner de manifiesto una "falta de respeto" a los cauces de diálogo y podría extender aún más la situación de bloqueo que atraviesa el proceso de negociación para la renovación del Consejo.

DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA ANTERIOR

En el CGPJ hay quienes ven esta propuesta como una medida de "presión", pero consideran que se trata de una iniciativa "poco meditada". Según señalan algunos vocales, sería un reconocimiento implícito de que la reforma que se aprobó el año pasado para retirar las competencias a los vocales es inconstitucional.

Según las fuentes consultadas, hay vocales que consideran que el PSOE ha presentado esta propuesta "por si acaso" llegara a declararse inconstitucional la reforma de marzo de 2021 porque prohibir al CGPJ realizar nombramientos iría en contra de lo que establece la propia Constitución, que contempla que el Gobierno y Consejo deben proponer a dos magistrados cada uno.

Al estar en funciones el CGPJ y por dicha ley no poder hacer nombramientos, solo el Ejecutivo podría aportar sus dos nombres. En el marco de este escenario, hay dudas de que el Pleno del Constitucional pudiera aprobar una renovación para solo dos de los cuatro magistrados cuando la Carta Magna habla de renovar el órgano por tercios.

Fuentes del Tribunal Constitucional creen que, ante esta situación y ante la falta de acuerdo para renovar al CGPJ, el Gobierno ha desistido de proponer los nombramientos de los magistrados y ha optado por reformar parcialmente la reforma anterior para permitir al órgano de gobierno de los jueces proponer a los dos magistrados que le corresponden y evitar así que también se bloquee la corte de garantías.

NO GARANTIZA RENOVACIÓN INMEDIATA DEL TC

Fuentes consultadas en el Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, subrayan que con esta propuesta da la sensación de que se está "jugando" con las competencias y facultades de los vocales.

Precisan, además, que la propuesta no se traduciría en una renovación inmediata del Tribunal Constitucional. De aprobarse el texto en el Congreso, nada garantiza que el CGPJ presentara a sus dos candidatos para el órgano de garantías en días próximos.

Según explican, lo pertinente sería que el CGPJ hiciera convocatoria y revisara candidaturas, lo que podría llevarles semanas o meses. Y luego el Consejo tendría que llegar a un acuerdo de tres quintos, por lo que el TC podría estar sin renovarse hasta octubre.

Otras fuentes del Consejo recuerdan que en este momento el CGPJ cuenta con 19 vocales más uno, su presidente Carlos Lesmes. Al ser necesaria una mayoría de tres quintos, debería haber un consenso entre al menos 12 vocales para acordar los nombres de los dos magistrados al Constitucional.

Teóricamente, al margen del presidente hay 10 vocales conservadores y nueve progresistas. Pero las fuentes consultadas advierten que las votaciones no son siempre tan evidentes y que en ocasiones anteriores no se ha alcanzado la mayoría necesaria.

RECOMENDACIONES DE LA UE

Al margen, fuentes del órgano de gobierno de los jueces consideran que la propuesta del PSOE no sigue las recomendaciones de la Unión Europea sobre la necesidad de que se consulten este tipo de iniciativa legislativas, dado que al tratarse de una proposición de ley --y no de un anteproyecto-- el CGPJ no emite informe sobre su contenido.

Para algunos vocales, esta iniciativa de los socialistas tampoco ayuda a la imagen de la justicia porque puede dar a entender que hay una intención por parte del poder político de controlar el Tribunal Constitucional.

Desde la corte de garantías y desde el Consejo insisten en que lo ideal para solventar la situación de anomalía sería que los partidos llegaran a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, lo que permitiría realizar nombramientos no solo en el Constitucional sino en el resto de tribunales que lo necesitan.