Von der Leyen recuerda a los gobiernos que hay un tercio de fondos sin gastar y les anima a invertir en redes de energía

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides en la cumbre informal del Consejo Europeo en Nicosia. - ALEX MITA

No se pronuncia sobre la propuesta de Sánchez de prorrogar un año los fondos anticrisis y flexibilizar reglas fiscales para renovables

NICOSIA (CHIPRE), 24 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha instado a los Estados miembro a invertir más en infraestructura energética verde, haciendo hincapié en que un tercio de los 300.000 millones de euros destinados a este fin todavía no se ha gastado.

La líder del Ejecutivo comunitario ha hecho estas declaraciones después de que a primera hora de este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propusiese prorrogar un año --hasta mediados de 2027-- el plazo para adjudicar los fondos de recuperación para profundizar la inversión en electrificación y energías renovables.

Cuestionada directamente por la propuesta de Sánchez, Von der Leyen se ha limitado a animar a los socios a continuar invirtiendo en proyectos de infraestructura para la transición verde, aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de extender los fondos anticrisis más allá del periodo previsto, que finaliza en agosto de este año.

"Es muy importante que invirtamos de forma masiva en infraestructura energética", ha indicado en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa y el anfitrión de la cumbre informal, el presidente chipriota Nikos Christodoulides.

En ese sentido ha admitido que los 27 han venido discutiendo de forma constante sobre renovar las fuentes de energía para dejar de depender de los combustibles fósiles, pero no han hablado lo suficiente sobre las redes que la transportan.

Von der Leyen subraya que la UE necesita invertir de forma masiva en almacenamiento, baterías y la llamada flexibilidad, basada en inteligencia artificial que dirija los flujos de energía allí donde son más necesarios y detecte qué 'mix energético' es el óptimo. "Esto necesita mucha inversión", ha recalcado.

Así, ha dejado claro que aún hay muchos fondos disponibles para este tipo de proyectos porque de los 300.000 millones de euros desplegados en los fondos Next Generation para este fin, todavía no se han utilizado 95.000. "De modo que he instado a los estados miembros a utilizarlos", ha recalcado.