El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, comparece ante los medios de comunicación en Miranda de Ebro (Burgos), en el marco de la precampaña electoral del 29 de noviembre. - VOX

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado un "despliegue histórico" con 208 apoderados en 61 consulados y "miles de representantes" en los colegios electorales para "documentar y denunciar cualquier irregularidad" durante las elecciones generales de este domingo.

"Estamos preparados, vigilantes y determinados. En la defensa de unas elecciones libres y transparentes, no vamos a cejar", ha asegurado el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, a través de un vídeo publicado este martes en 'X' y recogido por Europa Press.

Interventores y apoderados "preparados para documentar, denunciar y comunicar públicamente cualquier irregularidad verificada", han trasladado desde Vox, que también ha advertido de "posibles responsabilidades penales" a "quienes participen en actuaciones fraudulentas". "Sánchez no les defenderá y les dejará tirados, como ha hecho con Ábalos y con Cerdán", ha rematado Buxadé.

IMPUGNACIÓN DEL RECURSO DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO POR LA 'LEY DE NIETOS'

Vox también ha anunciado una nueva "ofensiva judicial" en forma de impugnación del recurso que presentó la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo para que los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos' --incluida en la Ley de Memoria Democrática-- puedan votar el 29N.

El partido se ha querellado contra los cónsules que "estarían incumpliendo lo ordenado por el tribunal Supremo", y Buxadé ha aprovechado para recordar el resto de "actuaciones emprendidas por Vox": "La impugnación de la identificación electrónica, la vigilancia del voto exterior y la retirada de urnas de cartón como la del consulado de Zúrich".