Vox arremete contra Ayuso por decir que "Madrid es la casa de palestinos y judíos": "Está muy desnortada"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha cargado este lunes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por afirmar en la manifestación del PP del domingo que "Madrid es la casa de todos: de palestinos, de judíos y de israelíes". "Está muy desnortada", cree el portavoz.

En concreto, la presidenta madrileña se dirigió a los asistentes a la concentración contra la amnistía y el presidente, Pedro Sánchez, convocada por los 'populares' para criticar "los muros y los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX".

"Esta es la casa de todos. De madrileños de Chamberí, País Vasco y Cataluña. También es la casa de palestinos, de judíos y de israelíes. Todos están aquí en su casa. No hay derecho a levantar muros contra nadie", dijo.

En rueda de prensa, Fúster, también diputado en la Asamblea de Madrid, ha afirmado que ve a Ayuso "muy desnortada". Según ha defendido, hay muros y fronteras que son "necesarios" para "proteger la identidad, las libertades, la igualdad y a las mujeres", en alusión a la inmigración ilegal.

"No puede ser hablar de muros y que no existan la fronteras", ha recalcado el portavoz, antes de ahondar en sus críticas a la presidenta madrileña. "No sé exactamente dónde está pero desnortada es la palabra", ha remachado.