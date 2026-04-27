Vox asegura que llamar "mierda" a Sánchez y "rata" a Marlaska no es polarizar

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Vox ha cosechado 14 diputados en las elecciones celebradas este domingo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha rechazado este lunes que su formación contribuya a la polarización cuando Santiago Abascal llama "mierda" al presidente, Pedro Sánchez, o "rata" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tal y como hizo este fin de semana el líder de Vox en un mitin en Cádiz.

En rueda de prensa en Bambú, Fúster ha sido preguntado por si esta retórica puede alimentar el clima de polarización y violencia política que se ha vinculado con el intento de atentado contra Donald Trump, pero el portavoz nacional no lo considera así. "No, la verdad, no tenemos ninguna responsabilidad", ha señalado.

"Abascal lo dijo en un contexto muy concreto y eso no es polarizar, es señalar a quien da las órdenes oportunas para reventar un acto de Vox", ha agregado el portavoz, en alusión a manifestaciones contra los mítines de Vox en el marco de la campaña para las elecciones andaluzas. En esta línea, ha subrayado que cree "indigno" que el Gobierno "ponga en peligro a una persona que ha ido a escuchar a Vox".

Fúster, que ha insistido en la condena al intento de atentado contra Trump, ha relacionado el suceso de Washington con los "ataques" que sufren los cargos y militantes de Vox en mesas informativas o en mítines. "Son acosados, insultados y golpeados", ha lamentado el portavoz, que ha llamado "fascistas" y "matones" a los responsables.

"No se puede mirar hacia otro lado, silenciar cada ataque, y después dar lecciones de democracia", ha añadido Fúster. Así, ha exigido "una condena clara de toda la violencia política", la que se orienta contra Trump y la que "agrede" a los militantes de Vox, que "siempre son víctima y jamás agresores"; que los poderes públicos protejan el desarrollo de los actos informativos de Vox; y que los medios "hagan pedagogía y condenen" la que sufre Vox. "Si no se corta la espiral, llegará algún día en que fingirán sorpresa ante una tragedia que llevan años alimentando", ha rematado.