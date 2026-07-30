Vox Ceuta acusa a Marruecos de invadir España tras la entrada masiva de personas a través de la frontera

Archivo - Juan Sergio Redondo, candidato de Vox en Ceuta - VOX - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha acusado al Reino de Marruecos de invadir a España tras la entrada masiva de cientos de personas a la ciudad autónoma y ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así ha respondido ante la entrada de cientos de personas provenientes de Marruecos este jueves flanqueando el vallado fronterizo ceutí. Entre los migrantes había mujeres y niños, que han rodeado el espigón para cruzar la frontera, además de los que han accedido a nado.

A través de un vídeo de Vox en Ceuta, Redondo ha acusado al Reino de Marruecos de acometer una "invasión" a través de la frontera ceutí.

Además, en una entrevista en 'Cuatro', ha declarado que desde Vox se exigió la dimisión de Marlaska "hace tres días, cuando empezó a verse que 'esto' se estaba desbordando".

El diputado ha defendido que Sánchez y Marlaska "son los responsables" y ha añadido que "el Gobierno de España" quiere "poner en situación de colapso a la ciudad de Ceuta".