Vox denunciará por malversación al Gobierno por pagar el regreso de la Flotilla tras su "crucero de bailoteo"

1015459.1.260.149.20251006131053 Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que el partido va a presentar una denuncia por malversación después de que el Gobierno haya reconocido haber pagado los billetes para el regreso a España de los españoles integrantes de la Flotilla Global Sumud, a los que ha acusado de haberse pegado un "tremendo crucero de bailoteo" en su travesía a rumbo a Gaza hasta que fueron arrestados por Israel.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Fúster ha criticado que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación haya abonado esos billetes "a los exhibicionistas de la flotilla", pues considera que estos activistas deberían haberse costeado su propio regreso.

"Esas personas que se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo deberían pagarlo de su bolsillo. ¿O es que también tiraron las tarjetas de crédito por la borda? --se ha preguntado--. Uno va a lo que va y tiene que tener previsto los medios de vuelta o lo que sea".

A su juicio, hay que investigar si se ha hecho un "uso impropio del dinero" y por ello han presentado esta denuncia, que podría transformarse en querella criminal en cuanto recaben más datos.

TAMBIÉN POR LA SUSPENSIÓN DE LA VUELTA

Además, ha contrastado este caso con el caso de una niña española accidentada en Tailandia a la que, según ha dicho, el Gobierno español se negó a ayudar, la familia tuvo que hacer una colecta para financiar su vuelta y "encima Hacienda y les pidió que pagaran los impuestos correspondientes a esa donación".

"Abandonas miserablemente a una persona que ha sufrido un accidente en un país extranjero y, sin embargo, les pagas el billete de vuelta a unos exhibicionistas", ha censurado Fúster, quien también ha recordado que Vox tiene previsto presentar una querella por las protestas que acabaron la suspensión del final de la Vuelta Ciclista a España y que, a su juicio, fue "alentada, promovida y consentida por el Gobierno".