Vox echa en falta parámetros objetivos en el plan de desescalada y acusa de "arbitrariedad" al Gobierno

No apoyará más prórrogas del estado de alarma para no ser "cómplice" de la "nefasta" gestión del Gobierno

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha lamentado este martes que el plan de desescalada anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se base en criterios objetivos o parámetros estadísticos, sino que dependa exclusivamente de la "arbitrariedad" del Ejecutivo.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Espinosa de los Monteros ha explicado que no ve mal que las medidas de confinamiento se vayan aliviando en cuatro fases o su delimitación por provincias, pero ha criticado que no haya "datos mensurables" para que cada territorio pueda ir realizando esos avances.

"Se ha hablado de dos semanas para cada fase, pero habrá territorios que solo necesiten días y otros más tiempo. Dos semanas pueden ser mucho o poco en función de la realidad", ha argumentado lamentando que, sin criterios objetivos, da la sensación de que cada territorio podrá ir superando fases por "una dádiva" del Gobierno.

A su juicio, uno de esos criterios podría ser el número de infectados en cada provincia, por ejemplo, pero para eso falta "la pieza más importante", que son los test masivos para toda la población. "Con ellos se podría definir quién pueden salir antes de sus casas con menor riesgo frente a otros que deberán permanecer más tiempo", ha insistido.

NO MÁS APOYOS AL ESTADO DE ALARMA

En cualquier caso, ya ha dejado claro que Vox no volverá a apoyar más prórrogas del estado de alarma, ya que considera que el Gobierno se está aferrando a esta figura jurídica para adoptar medidas que solo podrían tomarse con el estado de excepción y "entrometerse en los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Vox ha recurrido este hecho ante el Tribunal Constitucional y no está dispuesto a volver a dar su aval al Gobierno en el Congreso de los Diputados. "No porque pensemos que no son necesarias medidas, sino porque no seremos cómplices de una gestión tan nefasta".