Vox espera que "los acusados golpistas" no vuelvan al Congreso porque "no son merecedores"

Publicado 24/05/2019 13:53:36 CET

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox al Congreso por Zaragoza, Pedro Fernández, ha confiado este viernes en que "los acusados golpistas" no vuelvan a pisar el Congreso y "cuando llegue la sentencia de 1-O, que esperamos sea condenatoria, no puedan ejercer por siempre esos derechos políticos de los que no son merecedores".

En rueda de prensa, Fernández ha aseverado que los diputados independentistas presos, que han jurado o prometido su cargo el pasado martes, "no quieren a este país y no respetan las reglas del juego".

Pedro Fernández ha participado en la sesión de constitución del Congreso con "la lógica satisfacción de ver cómo los 24 diputados de Vox supondrán una nueva voz", pero también con "una enorme tristeza" al "ver cómo los acusados golpistas pudieron prometer o jurar su condición de diputados de una manera tan tranquila e impune", lo que le ha causado "una sensación de impotencia bastante importante".