Vox mide mañana su capacidad de movilización en otra protesta contra la amnistía a la que irán Aguirre y Mayor Oreja

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox medirá este domingo su capacidad de movilización con la convocatoria de otra manifestación contra la amnistía para los líderes del 'procés' que el Gobierno socialista está negociando con ERC y Junts. La protesta se produce un mes después del acto celebrado por el PP a finales de septiembre en Madrid que consiguió reunir a más de 60.000 personas.

Aunque la manifestación, bajo el lema '¡Contra la amnistía y el golpe de Sánchez!', ha sido convocada formalmente por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), fundada por Santiago Abascal, detrás de la misma se encuentra Vox. Acudirá toda la cúpula de la formación, además de dirigentes históricos del PP como Esperanza Aguirre o Jaime Mayor Oreja, no así el actual presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, a pesar de las múltiples invitaciones recibidas.

DENAES convocó la manifestación a principios de octubre, aduciendo la necesidad de "responder desde la calle y la sociedad civil" a "las oscuras maniobras" del presidente en funciones, en alusión a la negociación de una posible amnistía al "golpismo" catalán a cambio del apoyo de Junts en su investidura. Censuran que Sánchez está "dispuesto" a conceder esta medida de gracia "para mantenerse en el poder", "un acto que es la completa deslegitimación del Estado de Derecho".

El manifiesto para la convocatoria profundiza en las críticas a la amnistía, que los convocantes también consideran "un nuevo paso hacia la ruptura de la convivencia y la legalidad". "En lugar de promover la unidad y la convivencia, Pedro Sánchez sigue cediendo a quienes buscan imponer sus fines políticos mediante la desobediencia, la extorsión y el ataque a la Constitución", agregan, recalcando que "la prioridad" de Sánchez es "conseguir mantenerse en el Gobierno y seguir impulsando así un proyecto que ha supuesto un retroceso en la libertad, el bienestar y la convivencia de los españoles".

"Todo ello sin importar que ello suponga el desgaste y la desconfianza en las instituciones y genere la división y la polarización más profunda en la sociedad española", continúan. En este contexto, señala que los españoles "han demostrado siempre que son capaces de aparcar sus diferencias por encima de siglas, partidos o ideologías cuando ven amenazadas su unidad, su libertad y sus instituciones". Dicen que ya lo ha demostrado desde 2017 y avisan de que "lo volverán a demostrar".

En definitiva, DENAES pretende "defender a España ante quienes quieren destruirla a través de una amnistía a los golpistas en Cataluña en el año 2017, que supondría el perdón y el olvido de los delitos". Recuerdan, asimismo, que el artículo 62 de la constitución prohíbe los indultos generales.

MÁS DE 60 ASOCIACIONES Y ROSTROS HISTÓRICOS DEL PP

A la convocatoria se han sumado 62 asociaciones que abarcan el ámbito civil, laboral y político. Destacan Neos, impulsada por Mayor Oreja, exministro del Interior; Disenso, la fundación de Vox; Solidaridad, el sindicato del partido; S'ha Acabat; Una Policía para el siglo XXI'; Pie en Pared, 'think tank' impulsado por el exdirigente de Ciudadanos Juan Carlos Girauta; y Libertad Sin Ira, entre otras.

También se han sumado numerosos políticos y representantes institucionales de los últimos años. A Mayor Oreja y Girauta se unen Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid; el exdiputado 'naranja' Marcos de Quinto; y la exlíder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez.

DENAES y dirigentes de Vox han invitado al PP a acudir a la movilización reiteradamente, alegando que el momento actual exige "ir más allá de las siglas", a pesar de que la secretaria general 'popular', Cuca Gamarra, informó hace semanas de que su partido no iría. Gamarra expresó su "respeto" por la manifestación, pero desde el PP se entiende que es un "acto político" de partido, igual que ocurrió con el mitin que organizó el PP en la plaza de Felipe II de Madrid.

OJALÁ REPETIR LA FOTO DE COLÓN

El viernes, Abascal volvió a referirse a este asunto en un coloquio organizado por 'Ok Diario'. "Yo creo que no es el momento de partidos, de hecho Vox no ha convocado la movilización, la ha convocado una fundación, DENAES", dijo, recalcando que entre el acto del PP y el del domingo "hay una diferencia importante". "Los partidos podemos servir de catalizador, podemos aprovechar la fuerza de movilización que tenemos y debemos aprovecharla para convocar a todos", añadió.

Y sobre la foto de Colón, en la que se reunieron Abascal y los líderes del PP y de Ciudadanos de entonces, Pablo Casado y Albert Rivera, en una manifestación en febrero de 2019 en la misma plaza, Abascal ha lamentado que "al algunos les da vergüenza", pero que "ojalá se hubiese vuelto a producir este domingo". "Si la izquierda dice que la foto de Colón es mala, hay que repetirla", zanjó.

Este domingo, Feijóo pronunciará un mitin en Málaga, también en la calle, en el marco de los actos que ha programado contra la amnistía y que viene llevando a cabo en las últimas semanas, siendo el más multitudinario el de la plaza de Felipe II, donde reunió a más de 60.000 personas.