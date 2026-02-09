Vox quiere entrar en el Gobierno de Aragón con competencias para combatir las políticas verdes y la inmigración

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Vox ha cosechado 14 diputados en las elecciones celebradas este domingo en Aragón - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox quiere formar parte de un gobierno de coalición con el PP en Aragón, después de las elecciones de este domingo, con consejerías con competencias reales y peso presupuestario que les permitan "cambios" en las políticas que les interesan, entre las que figuran el combate a las políticas verdes, a la inmigración ilegal y bajadas de impuestos, entre otras.

Así lo ha trasladado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, requerido por las pretensiones de su formación después de duplicar su fuerza en las elecciones de Aragón, en las que han pasado de siete a 14 diputados, y condicionan aún más al 'popular' Jorge Azcón, que ha perdido dos asientos, de 28 a 26.

En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Fúster ha adelantado que la formación no descarta pedir una vicepresidencia y varias consejerías, pero con "estructura y presupuestos para poder hacer políticas" y no sólo "para figurar". "Queremos una responsabilidades muy claras con presupuestos muy claros para aplicar las políticas que queremos aplicar", ha indicado.

Sobre las competencias, Fúster ha enumerado las áreas que tradicionalmente interesan a Vox: denuncia del Pacto Verde europeo, combate a la inmigración "ilegal y desordenada", "cero adoctrinamiento en las aulas" y "bajadas de impuestos". "Y Azcón lo sabe de maravilla", ha advertido el portavoz.

