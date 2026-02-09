Nolasco (Vox) espera la llamada de Azcón y ofrece su mano tendida para "cambiar las políticas socialistas"

El candidato de VOX a las elecciones de Aragón, Alejandro Nolasco, interviene durante el mitin de cierre de campaña, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Los comicios se celebran el próximo domingo 8 de febrero. - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado este lunes que espera la llamada del candidato del PP, Jorge Azcón, al tiempo que ha ofrecido su "mano tendida" para cambiar las "políticas socialistas" en la comunidad autónoma.

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Nolasco no ha aclarado si Vox pedirá entrar como condición en un Ejecutivo de coalición presidido por Azcón. "No queremos estar en el Gobierno o en la oposición de una manera predeterminada. Estaremos o no, en función de si vamos a poder aplicar toda esa fuerza para cambiar las políticas socialistas", ha apuntado.

Nolasco, que ha asegurado que a Azcón le ha salido el "tiro por la culata" el adelanto electoral, también han reprochado al PP que haya hecho "políticas de izquierdas" como el PSOE. "Queremos cambiar esas políticas. Luego ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo y si quieren ponerse de acuerdo", ha dicho, advirtiendo al PP que son los "que tienen que elegir" en este periodo de negociaciones tras las elecciones del 8 de febrero.

Nolasco ha insistido en que "lo importante es cambiar las políticas, de verdad", como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, donde Vox y PP han llegado a acuerdos.

"Eso es lo único que estamos diciendo. No hablamos ni de carguitos, ni de sofás, ni de sillones, ni de chóferes, ni de canapés (...) Simplemente hemos venido aquí para cambiar las cosas. No vamos a defraudar a nuestros votantes", ha avisado Nolasco.

