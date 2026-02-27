Vox propone citar a Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Ábalos, Aldama o Montero a la comisión del Senado sobre la SEPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha propuesto citar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a su esposa, Begoña Gómez, al exministro José Luis Ábalos, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al empresario Víctor de Aldama o a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Así consta en la propuesta de plan de trabajo del partido de Santiago Abascal, elevado a la recién constituida Mesa del organismo, en la que también solicitan las comparecencias de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al exministro Miguel Ángel Moratinos, a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a su antecesor en el cargo, Vicente Fernández, detenido el pasado mes de diciembre.

La formación también insta a convocar al exministro José Blanco y a una nutrida lista de cargos de Plus Ultra, como el presidente, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli --ambos detenidos en diciembre-- así como del que fuera consejero delegado de Globalia y actual accionista del grupo Javier Hidalgo, entre una lista de 55 personas.

Vox también ha reclamado que la comisión requiera al Ministerio del Interior la asignación de escoltas y dispositivos de seguridad del expresidente Zapatero durante su reunión con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, en diciembre de 2025.

El partido de Santiago Abascal insta, asimismo, a que la SEPI remita documentación relacionada con el rescate de Plus Ultra, además de diversas actas y acuerdos del Consejo de Ministros.