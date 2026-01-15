Vox tilda de "irrelevante" a Europa y España en el contexto internacional

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado este jueves a la Unión Europea y a España de "irrelevancia" en el contexto internacional, en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apropiarse de Groenlandia.

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Rodríguez de Millán ha señalado que, "más allá de esa operación, que ya se verá en qué términos se produce", "está claro que está habiendo grandes cambios en el orden mundial".

"En este contexto Europa es absolutamente irrelevante y España todavía más, estamos en una situación muy vulnerable por culpa de la política exterior de este Gobierno", ha añadido la portavoz parlamentaria.

Vox ha defendido las acciones de Trump en el exterior, también la intervención militar en suelo venezolano que se saldó con la detención de Nicolás Maduro.

No obstante, no ha opinado expresamente sobre las aspiraciones del presidente estadounidense de anexionarse Groenlandia. "No es nuestra competencia, nos declaramos incompetentes, si el día de mañana hay algo sustancial, ya lo estudiaremos", dijo el lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa.