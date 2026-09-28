Vox ve al delegado del Gobierno en Ceuta como un "chivo expiatorio" para que las responsabilidades no escalen

Archivo - Miguel Ángel Pérez Triano - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha asegurado este lunes que el ya exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano es el "chivo expiatorio" del Ejecutivo, que con su dimisión busca erigir "un muro" para que las responsabilidades no escalen hasta Pedro Sánchez o Fernando Grande-Marlaska.

Pérez Triano ha presentado esta jornada su dimisión, una decisión que llevaba tomada algún tiempo, según ha explicado. Deja la política alegando que sufre amenazas y señala que su familia no merece esa presión. Además, ha recalcado que avisó al Gobierno central de la movilización que se registraba en Marruecos antes de la entrada masiva del 30 de julio "semanas antes".

En rueda de prensa en la sede nacional de Vox, Vázquez ha afirmado que "no se cree" que Pérez Triano tuviera tomada la decisión desde hace tiempo y, en cambio, cree que "le han dejado tirado" y él "se ha dado cuenta del lío en el que se ha metido". "Alguien tiene que hacer de chivo expiatorio y no van a elegir a Sánchez y Marlaska, sino a alguien como él", ha agregado.

El portavoz de Vox ha matizado que "no es la primera vez" que el Gobierno hace uso de esta estrategia y cree que ahora "pueden poner ahí la cortina de humo y el muro para que (la responsabilidad) no vaya más arriba".

ESTABA EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA

En este contexto, ha recordado que el exjefe de gabinete de Pérez Triano, Gonzalo Sanz, dimitió tras la desclasificación de los documentos de la inteligencia y policiales relativos a la entrada masiva, que muestran que un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le avisó de los llamamientos para un salto en redes sociales, en grupos que tenían hasta 180.000 miembros.

"Todo el mundo sabemos lo que ha pasado, todos hemos visto los informes, que él dijo que no existían (...) una pieza importante de su equipo decidió bajarse del barco porque es evidente que habrá una causa criminal y no será pequeña", ha abundado Vázquez. El portavoz ha acusado a Pérez Triano de "mentir públicamente para proteger el discurso del Gobierno" cuando ya se estaban conociendo los documentos, por lo que cree que estaba "en un callejón sin salida".

"Toda España, sea de izquierdas o de derechas, sabe que estaban avisados de lo que pasó, independientemente de la magnitud (del salto), pero sabemos que no se hizo absolutamente nada y eso acabará en un juzgado", ha rematado.