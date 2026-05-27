Vox ve al Gobierno "insostenible" tras la entrada de la UCO en Ferraz: "La degradación se acelera"

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador Nacional Jurídico, Jorge Buxadé, en una atención a medios en Punta del Moral (Huelva). - VOX

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador nacional jurídico del partido, Jorge Buxadé, ha calificado este miércoles de "insostenible" la situación del Gobierno, después de hacerse público que la Unidad Central Operativa (UCO) registra la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

El operativo se ha puesto en marcha para recabar información en el marco del caso de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, en una presunta trama de financiación ilegal del Partido Socialista.

"La degradación del régimen se acelera", ha valorado Buxadé en un mensaje escrito en su cuenta de la red social X, donde se ha hecho eco del registro en Ferraz. "Insostenible", ha apostillado.