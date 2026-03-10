Yolanda Díaz, Bustinduy y cargos estatales de Sumar e IU participarán en la recta final de campaña

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (i), y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero (d), durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero y el diputado nacional Enrique Santiago participarán en la recta final de la campaña de IU, Sumar y Verdes Equo a las elecciones autonómicas de Castilla y León.

En el caso de la también ministra de Trabajo asistirá este miércoles a un encuentro en Valladolid con representantes de comités de empresas que sufren amenazas de ERE o deslocalización, junto con el cabeza de lista de la coalición, Juan Gascón, y la también candidata Marina Echebarría, según han indicado fuentes del espacio político.

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, también participará en actos centrados en la lucha contra los incendios y la sanidad pública en El Bierzo (León).

El jueves está previsto también un acto sectorial con el ministro de Derechos Sociales y candidatos de la coalición mientras que para el cierre de campaña se contará, a nivel estatal, con Verónica Barbero (Sumar) y Enrique Santiago (IU).

