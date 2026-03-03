Yolanda Díaz replica a Trump que España "no acepta chantajes ni lecciones" y exige respeto: "Somos un país de paz"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha replicado al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que "España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor".

"Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional", ha escrito en la red social 'Bluesky' después de que el mandatario norteamericano tachara a España de socio "terrible" y amenaza con cortar toda relación comercial.

Previamente el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado las palabras "bravuconas" y "amenazas" de Trump contra España tienen poco recorrido y ha garantizado que España va a ejercer su soberanía en materia de defensa y seguridad, que consiste en no participar en el ataque "ilegal" a Irán.

Mientras, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado "orgullosa" de que España se oponga a esta "guerra imperialista" de EEUU y deniegue el uso de bases militares en suelo nacional para los aviones americanos al ser preguntada por Europa Press momentos antes de la clausura las jornadas 'Presentación del Estudio: Juventudes, Salud Mental y Entorno Digital en Iberoamérica'.

También el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha cuestionado "a ver ahora quiénes son los patriotas", en velada alusión a la oposición, y ha publicado en redes el artículo primero de la Constitución, que indica que la soberanía de España radica en su pueblo, del que emanan los poderes del Estado.

IU: "BASTA CON VER QUIÉN LADRA CONTRA LA SOBERANÍA"

Otros dirigentes del socio minoritario del Ejecutivo se han referido a esta polémica como el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, tras proclamar que "España es hoy un ejemplo para el mundo" y que "basta con ver quién ladra contra su soberanía", en clara alusión a Trump.

"El Gobierno de coalición se ha plantado en defensa de la paz y del derecho internacional como ningún otro antes en nuestro país. Seguiremos trabajando, porque claro que se puede ir más allá", ha enfatizado mediante un mensaje en la red social 'X'.

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha exclamado que PP y Vox "tienen que elegir" tras esta advertencia de Trump si están "con España o con el que la amenaza". "Soberanía o vasallaje", ha zanjado.