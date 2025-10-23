Yolanda Díaz tacha de "vergüenza" la actitud del PP en el Senado tras su lapsus: "Es un deterioro manifiesto"

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 10 de junio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Asegura que el PP no quiere acabar con la corrupción porque "les importa un rábano"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado como "una vergüenza" la actitud de la bancada del PP durante la sesión de control al Ejecutivo en el Senado de este martes, que la llevó a cometer un lapsus en el que avisó a los 'populares' de que "queda Gobierno de corrupción para rato".

Preguntada en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, sobre la equivocación que tuvo este martes, la dirigente de Sumar ha denunciado "un deterioro manifiesto" del ambiente en la Cámara Alta, que llevó hasta al presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, a llamar al orden a los senadores de su partido.

"Claro que tengo preocupación. La frivolidad de todos. Ustedes vieron la sesión de control. Si permiten decirles, es que es una vergüenza", ha sentenciado, recordando algunos fragmentos del pleno como cuando la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, acusó a Pedro Sánchez de beneficiarse de "negocios húmedos".

"O sea, una señora que habla de feminismo hablando de la esposa del presidente. Es una vergüenza", ha añadido la vicepresidenta sobre la recriminación que le hizo García de "mirar para otro lado" cuando se destaparon en la prensa presuntos negocios de saunas gays que habría regentado el suegro de Sánchez, padre de Begoña Gómez.

EL PP NO QUIERE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

Díaz ha acusado al PP de utilizar la corrupción "de manera frívola" con el objetivo de atacar al Gobierno, para después no apoyar la iniciativa presentada por Sumar para crear una agencia pública anticorrupción, "un organismo independiente" que prevendría irregularidades.

"El Partido Popular votó en contra. Es decir, el PP no quiere que se acabe con la corrupción en España. Y esto me inquieta muchísimo. Me inquieta muchísimo", ha proseguido la vicepresidenta, recordando que "la ciudadanía española está harta de la corrupción y de la golfería en política".

Tras recordar que los de Alberto Núñez Feijóo han sido la única organización política en haber sido condenada "a título lucrativo por corrupción", ha asegurado que al PP "le importa un rábano" la corrupción porque no quiere que existan mecanismos de control "para que sigan haciendo lo que, por desgracia hacen".

En este sentido, ha afeado al PP que crea que la agencia anticorrupción "es una ideaca" de Sumar o del Gobierno de España, porque realmente es una medida que exigen organismos como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa o Transparencia Internacional.