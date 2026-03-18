Zelenski aprovecha su nueva visita a España para reunirse con Armengol y Rollán en el Congreso

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha reunido este miércoles con los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán - MATÍAS CHIOFALO - EUROPA PRESS

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha reunido este miércoles con los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, en el marco de su nueva visita a España, donde ya ha mantenido un encuentro matutino con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tendrá una audiencia vespertina con el Rey Felipe VI.

Como viene siendo habitual en sus últimas visitas a nuestro país, Zelenski ha vuelto a acudir al Congreso para verse con Armengol y Rollán, que lo han recibido en el Patio de Floridablanca a las 15.00 horas, mientras seguían los debates en el hemiciclo.

Tras los correspondientes saludos, los tres se han dirigido hacia el Salón de Pasos Perdidos, donde Zelenski ha continuado saludando a los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores del Congreso y del Senado, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix y el 'popular' José Ignacio Landaluce Calleja, respectivamente, así como a los presidentas de las comisiones de Defensa de ambas cámaras, Francisco José Conde López y José Manuel Rey Varela, del PP.

Lo propio ha hecho con la presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso, la socialista Susana Ros, y el presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea, Alberto Fabra, del PP.

Zelenski ha estado acompañado por el jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak; los subjefes de la misma, Ihor Zhovkva y Pavlo Palisa; su asesor para asuntos estratégicos, Oleksandr Kamyshin; la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ucrania en España, y Yuliia Sokolovska; y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda Jagu.

YA FIRMÓ EN EL LIBRO DE HONOR DEL CONGRESO HACE CUATRO MESES

Tras posar para la correspondiente foto de familia, la comitiva se ha dirigido a la Sala Mariana Pineda para una reunión privada de Armengol y Rollán con Zelenski, en la que han participado también las delegaciones de ambos países.

La última vez que Zelenski visitó el Congreso para reunirse con Armengol y Rollán fue hace justo cuatro meses, en noviembre del año pasado. En esa ocasión, el presidente ucraniano ya firmó en el Libro de Honor y se intercambió regalos con los presidentes de ambas cámaras legislativas, además de visitar el hemiciclo.