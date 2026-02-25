Unos 200 órganos de representación sindical de Navarra aprueban en sus centros de trabajo sumarse a la huelga del 17M

Comparecencia ante los medios de delegados sindicales para anunciar su adhesión a la huelga general del 17 de marzo por un salario mínimo propio - EUROPA PRESS

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 órganos de representación sindical de Navarra han aprobado por mayoría en sus centros de trabajo sumarse a la huelga del 17 de marzo convocada por ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru para reivindicar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio de 1.500 euros.

Alrededor de medio centenar de delegados de comités de empresa y juntas de personal han mostrado este martes en Pamplona el "apoyo masivo con el que cuenta la huelga general del 17 de marzo entre la clase trabajadora navarra".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, las delegadas sindicales Rakel Arjol y Emilia Infante han dado lectura a un comunicado, en euskera y castellano, respectivamente, en el que han destacado que muchas de las adhesiones "han sido por unanimidad". En total, en Euskadi y Navarra se han registrado 1.750 adhesiones.

Algunos de los comités de empresa que se han sumado a la convocatoria son, entre otros, los de Ikea, Viscofan, Smurfit Kappa, Azkoyen, Indra, Leclerc, Sephora, Golf Gorraiz, Elaborados Naturales, Lácteos de Navarra, Dornier, Cementos Portland, Nordex, Schneider, Argal, Sedena, Aena, Naitec o Ingeteam.

Además de los comités de empresa, se han adherido las juntas y comisiones de personal de "numerosos órganos de las administraciones públicas", como la Mancomunidad de Montejurra, Ayuntamiento de Estella, personal docente de educación pública, Administración Núcleo, NILSA, personal de la Administración foral, Nasertic, Euskarabidea, la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, escuelas infantiles, además de la red de Ikastolas y otros centros como La Compasión.

La huelga del 17 de marzo está convocada bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500. Mejorar salarios para repartir la riqueza', con el objetivo de "lograr un salario mínimo interprofesional propio, que se fije en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra".

Según ha indicado Infante, "el Parlamento de Navarra se escudó en informes jurídicos para impedir incluso que se iniciara el proceso de la iniciativa legislativa popular (ILP), y en el Parlamento Vasco los votos de PNV, PSE, PP y Vox cerraron la vía del debate, despreciando así más de 138.000 firmas en apoyo a la ILP".

"Asimismo, Confebask y CEN, en el segundo caso con la connivencia de UGT y CCOO, se han negado a negociar un salario mínimo interprofesional propio por medio de la negociación colectiva intersectorial", ha añadido.

Por ello, "ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde hemos acordado dar una respuesta contundente" al Gobierno de Navarra y al Gobierno Vasco, así como a las patronales Confebask y CEN, convocando la huelga general del 17 de marzo.

"Es muy grave que los representantes políticos nieguen a la sociedad el único camino para proponer cambios legales. Están limitando enormemente la democracia. Además, los sindicatos convocantes queremos resaltar que también se ha despreciado un ejercicio de autogobierno y soberanía que busca defender los derechos de la clase trabajadora", ha remarcado.

Según ha criticado, el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco, así como las patronales, "quieren imponer la legislación laboral española para precarizar aún más a la clase trabajadora vasca". "Por todo ello, el 17 de marzo vaciaremos los centros de trabajo y llenaremos las calles. Decidamos aquí el salario mínimo. Mejoremos los salarios para repartir la riqueza", ha reivindicado.