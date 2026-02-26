Los accidentes laborales en Navarra aumentaron un 1,75% y se sitúa como la segunda comunidad con mayor siniestralidad

El secretario general de UGT en Navarra, Lorenzo Ríos, y la secretaria del Área Externa y Políticas Sindicales, Eva Azanza. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

En Navarra se han producido 12.598 accidentes con baja laboral en 2025, lo que supone un aumento del 1,75% en comparación con el año anterior, lo que la sitúa como la segunda comunidad con mayor índice. Además, se registraron 14 accidentes mortales, 8 menos respecto a los datos de 2024.

Estos datos se han dado a conocer este jueves en una rueda de prensa en la que han comparecido el secretario general de UGT en Navarra, Lorenzo Ríos, y la secretaria del Área Externa y Políticas Sindicales, Eva Azanza, y en la que se ha llamado a los partidos navarros con representación en el Congreso de los Diputados a que respalden la propuesta de modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, acordada por UGT y CCOO con el Gobierno central, para "actualizar la norma a los riesgos del siglo XXI".

Lorenzo Ríos ha advertido de que la siniestralidad en Navarra "sigue siendo inaceptable" y ha destacado que "no podemos aceptar que en nuestro país haya cada día tres trabajadores salen de casa a trabajar y no regresan". "No es una fatalidad inevitable, es una consecuencia directa de cómo se organiza el trabajo y qué importancia se da a la protección"; "empieza en jornadas que se alargan sin límite, en ritmos inasumibles, plantillas y salarios insuficientes" y "cuando la prevención es un trámite burocrático y no una prioridad estratégica de la empresa".

Según los datos estadísticos de avance facilitados por el Ministerio de Trabajo, correspondientes al pasado año, en Navarra se han producido 12.598 accidentes con baja laboral en 2025, lo que supone un aumento del 1,75% en comparación con el año anterior. Además, se registraron 14 accidentes mortales, 8 menos respecto a los datos de 2024, cifra que podría aumentar cuando se publiquen los datos definitivos.

En cuanto a los accidentes con baja, se produjeron 11.217 en jornada de trabajo y 1.381 in itinere. La variación en relación a 2024 se sitúa en +0,56% para los accidentes en jornada y en +12,64% para accidentes in itinere.

La incidencia de los accidentes de trabajo en jornada laboral que se registra en Navarra es de 3.655,3 accidentes por cada cien mil trabajadores, lo que supone un descenso del 0,97% respecto al año anterior. Sin embargo, Navarra se mantiene como la segunda comunidad con mayor índice de incidencia de siniestralidad laboral.

La construcción es el sector de actividad que presenta mayor incidencia con 6.912,5 accidentes por cada cien mil trabajadores (-2,10% respecto al año anterior). Y la principal causa de accidente con baja en jornada laboral siguen siendo los golpes contra objetos inmóviles, seguidos de los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema músculoesquelético.

Eva Azanza ha destacado que "de media, más de 700 personas mueren en accidente de trabajo en nuestro país al año, por lo que resulta evidente que se necesita una actualización normativa, pero también que se debe dotar de mayores recursos a la Inspección de Trabajo para que fomente su actuación de control del cumplimiento por parte de las empresas".

ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE RIESGOS LABORALES

Por ello, Lorenzo Ríos ha resaltado la necesidad de "actualizar" la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma "aprobada hace casi 30 años y que no responde plenamente a la actualidad del mercado laboral". Según ha explicado, la modificación acordada tiene como objetivo "adaptar la normativa a la nueva realidad del mercado de trabajo y dotar de perspectiva de género y de edad a la gestión preventiva". También aborda "los diferentes desafíos que presentan las transiciones digital, climática y demográfica".

Por otro lado, ha llamado la atención ante el "infrareconocimiento de las patologías psicosociales" y ha explicado que la propuesta incluye el compromiso de contar con una "norma diferenciada para los riesgos psicosociales, la definición de violencia y acoso laboral, e incluye la realizada por las nuevas tecnologías, algoritmos o inteligencia artificial". También pone de relieve la "mejora de la protección de los trabajadores frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos extremos".

A este respecto, Ríos ha criticado que "hoy se habla mucho de absentismo laboral" y ha manifestado que "si no se reconoce, contempla y actualiza los nuevos elementos que generan impacto en los trabajadores, difícilmente podremos resolver el problema del absentismo". "Necesitamos que la prevención de riesgos laborales no se vea como un gasto sino como una inversión", ha reivindicado.

Así, ha reclamado "responsabilidad" a todos los grupos del Congreso para "conseguir una ley actual, sólida y eficaz". Una "oportunidad que no se puede desperdiciar": "no se trata de una cuestión ideológica, se trata de proteger vidas y modernizar nuestro sistema preventivo", ha subrayado. Por otro lado, ha reprochado la "ausencia de compromiso" de la patronal, que no ha firmado este acuerdo, y ha pedido a la CEN que "presione" a la CEOE para que "vuelva a la mesa de diálogo y respalde este acuerdo tan importante".