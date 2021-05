Los acusados del crimen de Cáseda piden "perdón" a la familia de las víctimas y le dan su pésame

Juan Carlos J.J. ha manifestado que ha "cometido algo que tengo que pagar"

PAMPLONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Dos de los acusados del triple crimen de Cáseda, Juan Carlos J.J. padre y su hijo Emilio J.J. han pedido este viernes "perdón" a la familia de las tres víctimas, mientras que el otro acusado, Juan Carlos J.J. hijo, ha manifestado que acompaña en el sentimiento a los familiares de los fallecidos.

Los tres procesados han hecho uso de su última palabra en la vista oral que se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Pamplona por esta causa, tras cinco jornadas. El primero en hablar ha sido el padre, Juan Carlos J.J., quien ha indicado que no habla para quedar libre porque "he cometido algo que tengo que pagar". "Y lo voy a pagar", ha dicho, para añadir que "sé que mi vida prácticamente se está acabando o se ha acabado ya, porque voy a estar en prisión el resto de mi vida".

El acusado, que ha indicado que "no me exime de la culpabilidad de haber acabado con la vida de esas tres personas", ha manifestado que quiere "pedir perdón a la familia". "Me podrán escuchar, lo siento, conocía a las tres personas y pido perdón, de verdad, no lo quise hacer, lo siento", ha indicado muy emocionado.

Seguidamente ha tomado la palabra Juan Carlos J.J. hijo, quien ha indicado que "en primer lugar quiero pedir disculpas por la actuación mía del otro día ante la sala, el jurado, ante los abogados, los agentes, les pido disculpas". "Y decir que les acompaño en el sentimiento a los familiares, no tengo nada más que decir", ha señalado.

En tercer lugar, Emilio J.J. ha querido transmitir su "más sincero pésame a las tres víctimas" y ha dado las "gracias" al jurado, a la sala y a la Policía Foral por "el trato que me está dando". "Estoy arrepentido de lo que pasó aunque yo no hice nada", ha aseverado, para pedir perdón a la familia, "espero que lo tengan en cuenta, yo solo deseo que se haga justicia, nada más".

Así se ha cerrado este viernes, en torno a las 15.15 horas, la vista oral del juicio que se sigue en el Palacio de Justicia de Pamplona por el triple crimen de Cáseda el 18 de septiembre de 2018, en el que el Ministerio fiscal pide 60 años de cárcel (20 por cada crimen) para cada uno de los acusados por sendos delitos de asesinato con alevosía, mientras que la acusación particular solicita prisión permanente revisable para cada uno de ellos.

Por su parte, la defensa de Juan Carlos J.J. padre pide una condena de 15 años de cárcel por homicidio con las atenuantes de arrebato, legítima defensa y confesión para el padre, y las defensas de los dos hijos reclaman la absolución para ambos.