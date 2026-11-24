Archivo - El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha justificado este martes en una comparecencia en el Parlamento de Navarra los recientes ceses que han tenido lugar en el servicio de Economía Circular, que depende de la Dirección General de Medio Ambiente y que ya había sufrido una remodelación hace un año.

Las explicaciones del consejero no han convencido a la mayoría de grupos parlamentarios. UPN ha sido abiertamente crítico con Aierdi, EH Bildu ha pedido más explicaciones y el PSN ha considerado necesario que se "ponga orden" en el departamento.

Además, durante su comparecencia, José Mari Aierdi ha dado a conocer que los cargos cesados habían presentado una denuncia ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), pero el departamento no tenía conocimiento de ello cuando decidió los ceses y que las destituciones nada tienen que ver con ello.

La comparecencia ha versado sobre tres ceses, el del director del servicio de Economía Circular e Innovación y el de dos jefes de sección (la de Prevención de la Contaminación y la de Inspección Ambiental). José Mari Aierdi ha explicado que han sido tres las razones que han justificado las destituciones.

Por un lado, "el incumplimiento del seguimiento de las áreas prioritarias y problemas en la gestión de expedientes que, de continuar, hubieran generado el incumplimiento de objetivos y hubieran podido tener repercusiones económicas importantes".

En este ámbito, Aierdi ha afirmado que "se detectó un incumplimiento a la hora de atender a las tareas asignadas en plazo por parte del director de servicio de Economía Circular, que durante los primeros meses se había justificado en la necesidad de hacerse con el control del conjunto del servicio, pero que, sin embargo, esta situación no es corregida con el paso del tiempo y, de hecho, se ve empeorada a partir del mes de junio".

José Mari Aierdi ha destacado que "especialmente desde finales de agosto esta falta de atención y respuesta ha ido incrementándose llegando a provocar carencias en la gestión efectiva de determinados expedientes en curso, lo que derivó en una situación de preocupación, malestar, incluso enfrentamiento con una parte muy significativa del personal del servicio".

En segundo lugar, el consejero ha mencionado "un clima de desconfianza y de incomunicación generado en los equipos del servicio y manifiestas diferencias".

En tercer lugar, ha señalado que "miembros de este mismo equipo y fundamentalmente del área de Residuos -el jefe de la sección de Residuos y la jefa de la oficina de prevención OPREC- presentaron su dimisión en el caso de que el director de servicio continuara en estas responsabilidades".

Por otro lado, el consejero ha afirmado que, en este contexto, estas tres personas -el director de servicio y los dos jefes de sección cesados- solicitaron mantener una reunión con él -reunión que tuvo lugar el 20 de octubre- y le trasladaron que el 30 de septiembre habían presentado una denuncia en la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) contra la directora general de Medio Ambiente, "denuncia de la que no se tenía ningún conocimiento en el departamento".

Posteriormente, Aierdi ha asegurado que el 26 de octubre se recibió en el departamento una comunicación de la OANA, que considera que los ceses "son en realidad una represalia hacia los trabajadores por la denuncia presentada en la OANA". El consejero ha insistido en que el departamento desconocía la existencia de esta denuncia cuando decidió los ceses y en ese sentido respondió a la Oficina Anticorrupción.

"Ha habido una segunda comunicación por parte de la OANA, precisamente este lunes a la tarde, en la que no se cuestiona que las decisiones de los ceses fueran previas al conocimiento de la denuncia y se hace referencia a la falta de motivación de los ceses, aspecto que este departamento no comparte. Hoy a la mañana se ha presentado por parte de los trabajadores cesados un recurso de alzada frente a las decisiones anteriormente tomadas y en ese recurso alzada aportan un documento en el que no hacen referencia a ningún expediente de inspección, a ningún expediente de actividad, y simplemente manifiestan la intromisión que desde la Dirección General se realiza con respecto a su relación con el equipo humano", ha indicado Aierdi.

En todo caso, el consejero ha afirmado que esta situación "no ha implicado un retraso real en las tramitaciones en curso ni paralizaciones en el inicio de nuevos expedientes".

"NO NOS HAN DICHO QUÉ ESTA PASANDO"

El portavoz de UPN, Miguel Bujanda, ha afirmado que "esta comparecencia la tenía que haber pedido el consejero para decir lo que estaba pasando, no tenía que haber sido UPN el que la pidiese". "Algunos sabíamos que la OANA estaba por medio y no nos han dicho qué está pasando en esta Dirección General para que sus propios trabajadores, personas de responsabilidad puestas a dedo por ustedes mismos, vayan a la Oficina Anticorrupción", ha indicado.

Por parte del PSN, Carlos Mena ha agradecido "la transparencia y claridad" con la que a su juicio el consejero ha explicado la situación del departamento, pero ha advertido de que, "aunque los ceses y nombramientos son potestad del consejero y de la Dirección General, y es cierto que son habituales, también es cierto que en este caso llueve sobre mojado". Mena ha considerado que hay una "necesidad de poner orden en el departamento".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha trasladado al consejero que "las explicaciones de hoy no nos sirven". El parlamentario ha planteado si detrás de esto hay un trasfondo relacionado con la gestión del fondo de residuos y un posible interés de la directora general en "beneficiar a unas mancomunidades respecto de otras". "Les he pedido información en relación a un expediente de abono a una determinada mancomunidad en la que una subvención inicial de 17.000 euros se convirtió en un intento por parte de la directora general de un pago de 90.000 euros", ha planteado.

El portavoz de Geroa Bai, Javier Ollo, ha mostrado su "preocupación por la situación que se viene viviendo en el departamento". "A mí sí me sirven las explicaciones, pero creemos que ha sido una legislatura un tanto problemática en este sentido y mostramos nuestra preocupación", ha indicado, para plantear además que le da "miedo que la OANA, que se creó con un objetivo claro, se tienda a pervertir en cada momento según a quién le convenga". "No lanzo esta reflexión para plantear la eliminación de la OANA. No se me ocurrirá decirlo", ha señalado.

Sobre esta última cuestión, el portavoz del PPN, Javier García, ha criticado que ahora quienes impulsaron la OANA pretendan "redirigir políticamente lo que les interesa que investigue" esta oficina. En cuanto a la situación en el departamento de Medio Ambiente, ha afirmado que esto "huele muy mal". "Creo que el consejero sabe más y tenía la oportunidad de dar más explicaciones", ha señalado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha afirmado que "parece que llueve sobre mojado en esta cuestión". "Hemos tenido conocimiento de la existencia de una denuncia ante la OANA. Queremos exigir respeto al procedimiento, a la par que transparencia y diligencia por parte del departamento y por parte de esta Dirección General. Nos preocupa lo he escuchado en esta comparecencia porque podemos constatar que estamos ante un clima de trabajo no deseado", ha asegurado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha indicado que entiende las facultades del departamento para realizar nombramientos de libre designación, pero ha señalado que "es obvio que la elección no está siendo la más adecuada y puede estar perjudicando la buena marcha" de los servicios.