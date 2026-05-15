Aimar, Mateo y Martín y Lucía, Nahia y Sofía son los nombres más frecuentes entre los nacidos en Navarra en 2025

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Lucía vuelve a ser el nombre más frecuente entre los registrados en 2025 para niñas, mientras que Nahia y Sofía comparten la segunda posición y Laia se sitúa como tercer nombre más habitual. En el caso de los niños, Aimar es el nombre más asignado; seguido de Mateo y Martín, en segundo y tercer puesto, respectivamente.

Estos resultados se han obtenido a partir de los datos provisionales de la Estadística de Fecundidad y Natalidad de Navarra del año 2025, elaborados por el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Entre las niñas, Lucía vuelve a ser el nombre más utilizado para las nacidas en 2025, repitiendo posición desde 2022. El nombre ha sido escogido para 42 niñas; mientras que, Nahia y Sofía para 32, y Laia para 30. Las siguientes posiciones las ocupan Julia e Irati, con 29 y 28 casos.

En el caso de los niños, el nombre más frecuentemente asignado en 2025 es Aimar, con 49 casos ganándole la posición a Mateo que baja al segundo puesto con 42 niños y Martín se mantiene en tercera posición con 32. Tras ellos, los más utilizados son Julen, Lucas y Oihan, todos con 28 asignaciones cada uno.

Entre los diez nombres más utilizados, como novedad respecto a los registrados en 2024, destaca, entre las niñas, la vuelta de Laia y Noa, y entre los niños, la vuelta de Lucas, Oihan y Enzo.

Respecto a los descensos, entre los nombres que desaparecen de las primeras diez posiciones, para las niñas, estarían Alaia y June; y para los niños, Leo, Oier y Daniel.

SEGÚN ZONIFICACIÓN

En la zona Noroeste de Navarra, los nombres más comunes para niñas y niños son Laia y Ekhi, mientras que en la zona del Pirineo tres nombres disputan la preferencia entre las niñas: Afrika, Eider y Jimena (entre los niños no hay ninguna repetición).

En la zona de Pamplona, Aimar y Lucía destacan como más frecuentes, Aimar junto con Jon también en la zona Navarra Media Oriental, mientras que en Tierra Estella los más repetidos son Mikel y Laia.

En la Ribera Alta, Martín y Oussaid son los preferidos para niños, y Julia, Irati y Tasnim para las niñas, al tiempo que en Tudela Hugo es el preferido para los chicos y entre las chicas destacan Yasmin, Julia y María.

VARIEDAD DE NOMBRES

Entre las niñas, la variedad de nombres sigue siendo más amplia que entre los niños. En 2025 se registraron 941 nombres distintos para 2.084 nacidas, en comparación con 957 nombres distintos para 2.346 nacidos.

Del total de nacidos vivos el 15,3% llevan nombres compuestos y un 84,6% simples. Entre las niñas es más habitual optar por nombres simples, asignados al 86,1%, mientras que entre los niños el 16,6% lleva nombre compuesto.

En los nombres compuestos apenas se producen repeticiones, únicamente 8 nombres de 378 entre los niños y 7 de 280 entre las niñas. El nombre compuesto más repetido en 2025 entre los niños es Francisco Javier, mientras que entre las niñas no hay uno único.

El uso de nombres compuestos sigue siendo una elección más frecuente entre la población de origen extranjero, observándose que, del total de nacimientos en 2025 entre progenitores de origen extranjero, el 30,7% tienen un nombre compuesto, frente al 5,9% entre parejas de origen español. En las parejas mixtas la frecuencia es del 28,3%.

HOMONIMIA

La homonimia sigue la tendencia decreciente y en 2025 se observa en el 1,4% de los nacidos vivos. Entre padres e hijos se observa en el 2,1% y entre madres e hijas en el 0,5%.

El caso más frecuente de homonimia entre padres e hijos nacidos en 2025, fue David (5), mientras que entre madres e hijas el único nombre que se repite es María (2).

ORDEN DE LOS APELLIDOS

Aumenta el porcentaje de niños y niñas que toman el apellido materno en primer lugar hasta alcanzar el 6,7% en 2025, 7 décimas por encima del valor de 2024.

La entrada en vigor de la Reforma de la Ley de Registro Civil (junio 2017) ha permitido que el apellido materno pueda ser el primero en asignar, en condiciones de igualdad respecto a la transmisión del apellido paterno.

Las parejas formadas por personas de origen español lideran esta tendencia llegando a situarse en el 8% en 2025 si bien la tendencia ascendente se produce en todas. Las parejas de origen extranjero registran un 5% de casos en 2025 y entre las parejas de origen mixto alcanza un 4,8%.