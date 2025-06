Alumnos del Campus Ultzama desarrollarán tres proyectos de vivienda social en colaboración con Nasuvinsa

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha recibido este lunes a los 20 estudiantes de la novena edición del Campus Ultzama, a quienes ha animado a concebir la vivienda "como un derecho y no como mercancía" y a que lo pongan en práctica en los ejercicios que realizarán para Nasuvinsa, en los que diseñarán tres promociones de vivienda protegida situadas en Barañáin, Valle de Egüés y Pamplona.

El Campus Ultzama es un 'workshop' internacional donde estudiantes de arquitectura desarrollan proyectos reales tutelados por profesionales de reconocido prestigio en un entorno rural.

Fue impulsado en 2017 por el Gobierno de Navarra, a través de Nasuvinsa y la Fundación Arquitectura y Sociedad, con el objetivo de "conformar un foro de reflexión, debate y propuestas innovadoras sobre una nueva arquitectura y un urbanismo sostenible al servicio de las necesidades concretas de la ciudadanía".

A modo de escuela de verano, reúne durante esta semana talleres instalados en el Centro Ecuestre Robledales de la Ultzama, en la localidad de Zenotz, donde este año 20 estudiantes de arquitectura procedentes de distintas universidades y escuelas de arquitectura de todo el mundo desarrollan propuestas e ideas.

En esta ocasión, estarán dirigidas a diseñar tres promociones de vivienda protegidas situadas en la Comarca de Pamplona, concretamente, en Barañáin, Valle de Egüés y el barrio pamplonés de Arrosadia. Estas propuestas deberán diseñarse para que su hipotética construcción pudiera realizarse con componentes industrializados, con el fin de reducir los tiempos de ejecución de obra.

En la recepción, Alfaro ha celebrado que "el foco de esta edición se sitúe en la vivienda protegida y la vivienda social, porque permite reflexionar sobre un hecho fundamental, que es cómo garantizamos el acceso a un bien básico, cómo logramos hacer del mismo un hogar digno, de calidad y con todas las garantías, y nos hace reflexionar sobre si concebimos la vivienda como derecho o mercancía".

En este sentido, ha subrayado que desde el Gobierno de Navarra se ha decidido intervenir "con todas las herramientas disponibles". "Intervenir para corregir las desigualdades que genera un mercado que excluye, para que el suelo sirva al bien común y no a la especulación, y, por supuesto, para que la vivienda protegida y la vivienda social sean una parte sólida del parque público, que llegue especialmente a quien más lo necesita", ha destacado.

Por su parte, el impulsor de la Fundación Arquitectura y Sociedad, el arquitecto navarro Patxi Mangado, ha explicado el programa de actividades que llevarán a cabo a lo largo de esta semana en el Centro Ecuestre Los Robledales, sede del Campus en el Valle de Ultzama.

Además, en su intervención Mangado ha defendido que la arquitectura "es un derecho, no es un lujo" y que "hacemos arquitectura para que la gente viva mejor". "No estoy hablando de partidos, hoy el problema de la vivienda no es de derecha ni de la izquierda, el programa de la vivienda es un problema de necesidad vital y esencial, de derecho elemental", ha apuntado.

EL CAMPUS

La organización del Campus está a cargo del equipo de la Fundación, dirigido por Rosa Mª Castillo, y en esta edición cuenta con la participación de profesores, titulares y conferenciantes, y alumnos procedentes de España, Portugal, Italia, Eslovenia, Suiza y Estados Unidos.

Además de la recepción en el Salón Verde del Palacio de Navarra, el alumnado ha visitado los solares de los proyectos propuestos por Nasuvinsa, donde han estado acompañados por el director gerente de la citada empresa pública, Javier Burón.

Posteriormente, entre el martes y el viernes, se desarrollarán las sesiones de trabajo donde las y los alumnos, junto con los profesores invitados, realizarán una labor intensa de investigación, sentando las bases para el desarrollo de sus proyectos.

Finalmente, el sábado 28 a partir de las 11 horas en el Centro Ecuestre Robledales de Zenotz se realizará la presentación de proyectos.