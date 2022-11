Alzórriz dice que se ha gobernado "para todos" y que "la derecha ha estado toda la legislatura sin aportar"

Ha afirmado que los socialistas volverán a liderar un Gobierno progresista y la derecha "seguirá en la oposición, y más dividida"

PAMPLONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el Ejecutivo foral ha gobernado "para todos y todas, sin distinción, buscando una cohesión territorial y que todos los navarros se sientan atendidos vivan donde vivan", mientras que "la derecha ha estado toda la legislatura sin aportar, sin sentarse a dialogar, borrándose en los momentos donde la ciudadanía más necesidad tenía de la política y de los pactos".

Así se ha pronunciado este jueves, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, donde ha hecho un repaso a las principales actuaciones realizadas por el Ejecutivo liderado por María Chivite.

Según Alzórriz, se ha impulsado la protección a las familias y las ayudas a empresas, pymes y autónomos, así como a las entidades locales. "Pero no nos conformamos con eso, teníamos un acuerdo de legislatura que hemos ido implementado a la vez que compaginábamos la gestión de la pandemia y ahora de la guerra", ha apuntado, tras subrayar que se han aprobado 105 iniciativas, "algunas pioneras y todas que benefician al conjunto de la ciudadanía".

Entre otras medidas, ha relatado que han "respetado y apuntalado la identidad de Navarra aprobando la ley de Símbolos e impulsando el euskera desde la voluntariedad". También ha citado el traspaso de las competencias del Ingreso Mínimo Vital y de sanidad penitenciaria, o su apuesta por el Canal de Navarra, "que estaba bloqueado". A su juicio, durante la legislatura también se ha "avanzado en protección social" y se ha apostado por la memoria, "la histórica y la reciente", avanzando en "la búsqueda de justicia y reparación, sin venganzas, con la intención de progresar sin olvidar". "No traicionamos a nadie, reivindicamos a todas las personas que lucharon por la democracia", ha manifestado, tras asegurar que los socialistas "tenemos la cabeza alta, defendimos la democracia y la libertad en todos los momentos de la historia de este país y esta tierra" y que "nadie nos va a dar lecciones".

Asimismo, ha destacado el aumento de la aportación destinada a Tudela, así como la apuesta por el Tren de Altas Prestaciones, "con la mejor financiación de la historia" y por la movilidad sostenible. También ha mencionado la aprobación del Plan de Ciencia y Tecnología, "de vanguardia a nivel nacional", y el II plan de Banda Ancha. Igualmente, ha manifestado que han sido "pioneros" con leyes como la de abusos en el seno de la Iglesia y la ley de cambio climático, y que se ha creado la Oficina de Anticorrupción. Además, ha relatado que se han llevado adelante dos modificaciones de la ley del Convenio Económico y que "en breves" se cerrará la aportación del año base.

Alzórriz ha asegurado que apoyaron "todos los Presupuestos en un momento en el que la pandemia lo exigía y la ciudadanía lo necesitaba", algo que la derecha no hizo ya que "se negaron a dialogar para aprobar siquiera un Presupuesto en Navarra en los peores momentos". "Traicionaron nuestra confianza y lo que es peor, la confianza de la ciudadanía navarra", ha dicho.

En este sentido, ha criticado que la derecha se ha posicionado en la "crítica destructiva, en la mentira, en insinuaciones maliciosas sin ningún tipo de pruebas, en el pataleo permanente". "La derecha navarra sigue siendo un partido del pasado, sin propuestas ya no para el futuro, sino tampoco para el presente". "Tienen el síndrome de la silla vacía, un partido que ni siquiera se sienta a dialogar no tiene capacidad para gobernar. No han sabido o no han querido ayudar, han sido negacionistas y obstruccionistas, han puesto a Navarra como una tierra oscura, fea, sin presente y sin futuro, han intentado sacar un rédito político miserable en un momento crítico para la ciudadanía", ha subrayado.

Alórriz también ha querido destacar la figura de la presidenta, María Chivite, a su juicio "una mujer valiente, con determinación, convicción, dialogante y tolerante", con "legitimidad para gobernar" tras obtener "el apoyo de la ciudadanía navarra". "Por desagracia, y en un desprecio a la democracia, la derecha de NA+ ha cuestionado la legitimidad de este Gobierno en numerosas ocasiones", ha criticado.

Según Alzórriz, se ha trabajado "buscando la cohesión de nuestra tierra, con el respeto por su realidad institucional, con la asunción de la nueva pluralidad para crecer, trabajando por una convivencia que durante mucho tiempo ha sido nuestro talón de Aquiles". "La próxima legislatura volveremos a liderar un Gobierno progresista, con más fuerza, y la derecha seguirá en la oposición, con menos fuerza y más dividida", ha remarcado.