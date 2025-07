Animalistas rechazan los encierros y las corridas de toros en San Fermín y defienden que "la tauromaquia es pecado"

PAMPLONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

En vísperas del inicio de las fiestas de San Fermín, AnimaNaturalis y PETA han protagonizado este sábado un acto en la plaza Consistorial de Pamplona, escenario del tradicional chupinazo, en el que han rechazado las corridas de toros y los encierros y han defendido que la tauromaquia "es pecado".

La acción ha consistido en la recreación de la Virgen María sosteniendo a Jesucristo, rodeada de personas desnudas tumbadas en el suelo, con cuernos en sus cabezas y manchadas con líquido rojo a modo de sangre, simbolizando "las víctimas que dejan cada año las corridas de toros en Pamplona".

En declaraciones a los medios de comunicación, Aida Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, ha explicado que, con esta acción, "queremos visibilizar el rechazo social que hay hacia una actividad violenta y anacrónica como son las corridas de toros y los encierros en San Fermín". En este sentido, ha llamado la atención ante "la paradoja que significa el hecho de que la Casa de la Misericordia esté detrás de la organización de estas actividades tan crueles con los animales, tan poco compasivas".

Gascón ha indicado que "la lucha avanza muy lenta, pero estamos viendo avances". Así, ha valorado que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, haya impulsado una "consulta en la que se ha preguntado a todos los vecinos y vecinas de Pamplona qué opinan sobre las fiestas de San Fermín, en la que se incluye qué pasa también con las corridas de toros y los encierros". "Va a ser muy interesante conocer la opinión de la gente de Pamplona y veremos si esto nos ayuda a avanzar" y ver si puede haber una "evolución" hacia unas fiestas de San Fermín "compasivas, solidarias, también con el maltrato de los animales".

En un comunicado, Anima Naturalis y PETA han destacado que "el maltrato animal en las corridas de toros no solo es una crueldad inadmisible, sino una violación de los principios de caridad cristiana". Han subrayado "la paradoja de que una entidad dedicada a obras benéficas, como la gestión de albergues para personas sin hogar, no demuestre compasión hacia los toros".

Según apuntan estos colectivos, "en 1567, el Papa Pío V, fraile dominico y excomisario general de la Inquisición, promulgó la bula 'De salute gregis Domini', en la que prohibía 'terminantemente los vergonzosos espectáculos de las corridas de toros, propios, no de hombres, sino de demonios, bajo pena de excomunión y anatema ipso facto, que estará vigente perpetuamente, extensible a los príncipes cristianos cualquiera que sea la dignidad de que esté revestido, eclesiástico o civil, e incluso imperial o real'".

"Aunque esta bula no llegó a publicarse en España por la intervención del rey Felipe II, y su sucesor, Gregorio XIII, publicó en 1585 una nueva bula que levantaba la prohibición de asistencia a los espectáculos taurinos para los laicos (aunque no para los clérigos y exigiendo que no se celebraran en días festivos), la condena papal original subraya la incoherencia moral de la tauromaquia con los valores religiosos", remarcan.

AnimaNaturalis y PETA han resaltado el "creciente rechazo ciudadano a la tauromaquia en toda España" y han recordado que la encuesta de Hábitos Culturales 2018-2019 del Ministerio de Cultura "revela que solo un 8% de los españoles asistió alguna vez a festejos taurinos y apenas un 5,8% a corridas en plaza, lo que demuestra que se trata de una práctica minoritaria". Por otro lado, han rechazado la "financiación pública que sostiene la tauromaquia en Navarra", afirmando que la Comunidad foral "ha destinado importantes sumas a la tauromaquia".