Los grupos municipales de Pamplona esperan unos Sanfermines de "convivencia" y "respeto"

PAMPLONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona han coincidido en expresar su deseo de que los Sanfermines, que han comenzado este domingo con el lanzamiento del chupinazo, transcurran desde la "convivencia" y el "respeto".

Representantes de todos los grupos de la corporación municipal (UPN, EH Bildu, PSN, PP, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) han seguido el inicio de las fiestas desde el interior de la Casa Consistorial, donde se han congregado también numerosos invitados del ámbito institucional, político y social de Navarra.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha destacado que "en Pamplona y del 6 al 14 de julio, San Fermín se lo come todo". "Aquí la gente la prioridad que tiene es la de pasárselo bien y yo creo que pienses de una manera, pienses de otra, hay sitio para todo el mundo y lo que tenemos que conseguir es que en las fiestas, con el trabajo de todas y todos, todo el mundo se sienta libre, respetado y seguro".

Asiron ha confiado en que "vaya todo muy bien porque en San Fermín generalmente las cosas salen bien, pero hay muchas cosas que podrían salir mal y por eso yo lo que quiero simplemente es que vaya todo bien, que la gente que viene y la gente que ya está, que entre todos y todas hacemos la fiesta, sepamos vivirlas libres, respetadas y seguras".

La portavoz de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "ojalá sean unos Sanfermines de fiesta, de alegría, de disfrutar, con respeto, con convivencia de verdad, y que llegue el día 15 por la mañana y hayamos dicho que todo ha salido muy bien y que no hemos tenido que lamentar ningún incidente".

En cuanto al programa de fiestas elaborado por el Ayuntamiento, Ibarrola ha indicado que desde UPN "daríamos muchos puntos muy diferentes, tenemos una forma de entender la fiesta muy distinta a la que tiene EH Bildu, pero afortunadamente, aparte de lo que pueda organizar el propio Ayuntamiento o quien sea alcalde, los Sanfermines tienen una inercia que es mucho más potente que lo que pueda organizar en este caso el alcalde".

En este sentido, ha remarcado que "hay muchos momentos que todos los años son iguales y yo espero que todos los actos que tienen que ver con el santo, que este alcalde quiere esconder tanto, que tienen que ver con los toros, con los encierros, por lo que Pamplona es internacionalmente conocida, que sean otra vez los protagonistas, los verdaderos protagonistas de la fiesta". "Yo no entiendo los Sanfermines sin San Fermín y para mí el momento más emocionante es mañana, en la procesión, como para muchos pamploneses", ha dicho.

Marina Curiel, del PSN, ha mostrado "muchas ganas, como siempre, con mucha ilusión de pasarlo bien y disfrutar". "Siempre apelo a esa llamada a la convivencia y al respeto, al final los Sanfermines son las fiestas para todos y para todas, y así tiene que ser dentro del Ayuntamiento y que se refleje también en la calle", ha apuntado. Según ha subrayado, "en el Ayuntamiento el tema tranquilo tampoco está, espero que nos sepamos todos y todas comportar, que sepamos ese respeto que pedimos para los demás, nos gusta obtenerlo también entre nosotros, por mi parte por supuesto que así será".

Respecto al programa, ha considerado que "se ha mejorado del año pasado, por ejemplo, el tema de los barrios, que nosotros propusimos y ahora ya se ha consolidado dentro esa descentralización de ciertos actos, precisamente para esas personas que no se pueden acercar al centro". "El año pasado funcionó muy bien en San Juan y este año se ha llevado a otros sitios. Y en ese sentido, pues estamos contentos", ha apuntado.

Por parte del PPN, Carlos García Adanero ha esperado "que la gente lo pase muy bien" y que los Sanfermines "sean tranquilos". También ha considerado que "sería bonito" que mañana, día de la procesión, "estemos tranquilos también en la calle Curia". Adanero ha apelado "al respeto a los demás, a que la calle es de todos, no es de unos pocos y en ese sentido, espero que todo transcurra con normalidad" y que gracias a los cuerpos policiales "podamos mantener la tranquilidad y la paz en las fiestas".

Sobre el programa, ha señalado que "lo que tiene San Fermín" es que a "cada uno le gusta lo que le gusta". A su juicio, "San Fermín sin procesión, sin encierro y sin corridas de toros no sería San Fermín, sería otra cosa". "A partir de ahí, cada uno que elija donde se lo quiere pasar bien", ha subrayado.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Armendáriz ha enviado a la ciudadanía el mensaje de que "disfruten estas fiestas, que son las mejores fiestas del mundo, que sean respetuosos, que vivan la fiesta con respeto hacia la gente, con respeto hacia Pamplona también, que todos nos podemos pasar muy bien respetando y siendo uno más de la fiesta". "Nos podemos integrar en la fiesta y ser uno más, simplemente poniéndote un pañuelo rojo, en mi caso azul porque soy miembro de La Jarana", ha subrayado, tras añadir que "puedes ir de azul, puedes ir de rojo, puedes ir de verde, puedes ir de cualquier color que quieras, pero siempre respetando a los demás".

En cuanto al programa, ha señalado que "con su estructura habitual, siempre tiene sus variaciones, siempre tiene sus innovaciones, y yo creo que es un programa que está bien estructurado, que funciona y que tampoco hay que mover". Además, ha comentado que "no solamente es el programa, es también la improvisación de la gente, lo que ocurre en las calles que no sale en el programa, lo que hacen las peñas que no sale en el programa y todo eso también suma y cuenta". "Nosotros somos solamente parte de la fiesta como ayuntamiento, pero lo importante está en la calle", ha apuntado.

Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin, ha mostrado "mucha emoción" porque es "un día histórico", en el que Pamplona le dice "al mundo 'basta de genocidio en Gaza'", algo que "por encima de todo es una cuestión básica de derechos humanos". Por otro lado, ha añadido que "ojalá sea el primer año sin ninguna agresión sexual en las fiestas, sin ningún incidente en ningún acto sanferminero, ni en la procesión, ni en ningún otro, y nos dediquemos a disfrutar, a bailar, a pasarlo bien, a estar con los amigos, con la familia, con quien queramos".

En cuanto al programa, ha indicado que "la clave es que esté pensado para todo tipo de públicos, edades". "Y yo creo que en ese aspecto se ha hecho un esfuerzo muy interesante de que todo el mundo tenga su espacio: personas mayores, niños, jóvenes, etcétera, con todo tipo de gustos que puedan existir y por tanto que todo el mundo encuentre algo que le guste, esa me parece la clave en un programa sanferminero", ha dicho.