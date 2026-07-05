AnimaNaturalis y PETA protestan en Pamplona contra el "pecado" de la tauromaquia y exigen su abolición

1101865.1.260.149.20260705115459 Protesta de AnimaNaturalis y PETA en contra de la tauromaquia en vísperas de las fiestas de San Fermín. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Activistas de AnimaNaturalis y PETA han celebrado este domingo el Pamplona su tradicional protesta contra la tauromaquia en vísperas de las fiestas de San Fermín. Ha consistido en una performance en la que han calificado los festejos taurinos de "pecado" y ha reclamado su abolición.

La acción ha tenido lugar a las 11.00 horas en la plaza Consistorial. Varias personas semidesnudas, manchadas con pintura roja en sus cuerpos simulando sangre y con cuernos en sus cabezas, se han ido colocando en formación en el centro de la plaza. Han portado carteles con el mensaje 'La tauromaquia es pecado' y 'No matarás' en varios idiomas. Posteriormente, un hombre caracterizado como un Jesucristo ensangrentado se ha colocado en altura junto a los activistas. Seguidamente se ha leído un comunicado y se han coreado consignas como 'San Fermín sin crueldad' o 'Tauromaquia abolición'.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Daniela Hernández, ha explicado que con esta acción quieren pedir "a todas aquellas personas con conciencia y compasión que no asistan al encierro ni a ningún otro festejo patronal católico en el que ocurra la matanza ritualizada de estos animales sintientes".

Ha afirmado que "la misma doctrina de la Iglesia Católica establece que es un pecado torturar a los animales y, sin embargo, durante los Sanfermines, que se celebran en honor a San Fermín, los toros son brutalmente asesinados solamente por entretenimiento".

Hernández ha considerado que "la tauromaquia es una burla a los valores católicos de la misericordia, de la compasión, del respeto por la vida". Por eso, ha pedido a "todo el mundo que se una a nosotros para tratar de acabar con este sufrimiento".

Ha explicado que la performance realizada, representando a Jesucristo y a toros "muertos alrededor de él", se buscaba mostrar que "los valores cristianos están en contra del maltrato hacia los animales, que la doctrina católica dice que es un pecado hacer sufrir a los animales y que hay realmente más de 18.000 festivales en los que se torturan animales de distinta forma".

Por eso, ha pedido al Papa León XIV que "haga algo contra esta crueldad y que abiertamente decida condenar la tauromaquia para que no se siga utilizando la fe cristiana y se vincule la fe a estos espectáculos que ya son arcaicos y deberían haber terminado hace mucho tiempo".