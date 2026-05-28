Aprobada la toma en consideración de la proposición de ley foral que regula el alquiler de habitaciones

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y el rechazo de UPN, PPN y Grupo Mixto (Vox), la toma en consideración de la proposición de ley foral reguladora del arrendamiento de habitaciones.

La iniciativa, presentada por Contigo-Zurekin, PSN, EH Bildu y Geroa Bai, establece que los contratos de temporada "deberán estar vinculados a causas reales -como motivos laborales, formativos o asistenciales- y debidamente acreditadas". Estos contratos no podrán superar el año de duración y, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual.

En cuanto al alquiler de habitaciones, establece que estos contratos deberán someterse al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual. Asimismo, en las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público.

En defensa de la norma, Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha subrayado que el objetivo es "frenar la deshumanización", y que votar en contra de esta ley "es alentar, sin tapujos, el trato degradante al prójimo", ya que hay casos en los que "por pura avaricia" se está buscando obtener el "máximo beneficio posible a costa de la dignidad de muchas personas". "Estamos encontrando casos que rozan la inhumanidad", ha advertido, tras apostar por que quienes vivan en habitaciones "tengan los mismos derechos" que la ley establece para el resto de inquilinos.

Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, ha considerado que esta ley "no va a generar ni una sola vivienda más, no va a resolver ni un solo problema de vivienda, no va a provocar que se aumente un solo contrato de alquiler más". "Por lo tanto, es una norma que no va a lograr beneficio social alguno. Y solamente por ello, porque saben que esto va a ser así, deberían olvidarse y abandonar esta carrera de burócratas normativistas y dejar esta ley en el cajón y ponerse a trabajar en cosas que funcionen", ha dicho. A su juicio, esta ley "va a ocasionar que vuelva a descender la oferta de alquiler".

Por parte del PSN, Kevin Lucero ha explicado que actualmente "una parte muy importante" del mercado es el alquiler de habitaciones y que "algunos han visto negocio" en este ámbito. "Vivir en una habitación no puede significar vivir con menos derechos", ha reivindicado, tras añadir que "autogobierno también es esta proposición de ley: detectar un problema de la gente, construir una respuesta y proteger mejor a quien vive aquí". Esta ley, entre otras cuestiones, "cierra una puerta muy importante al abuso" y "pone límites a la picaresca contractual".

Mikel Zabaleta, de EH Bildu, ha afirmado que "muchas personas han visto negocio" en la "precarización del mercado de habitaciones", un "fenómeno muy preocupante". "El objetivo de esta ley es muy claro, cerrar ese agujero de desprotección que hay en el alquiler de habitaciones y limitar algunas prácticas que se están utilizando para evitar la normativa de vivienda", ha apuntado, tras añadir que la ley "defiende una idea simple, pero muy importante, y es que una persona que vive en una habitación también tiene derecho a una vivienda. Por eso se regulan unas garantías mínimas".

En nombre de Geroa Bai, Itxaso Soto ha señalado que el principal objetivo que persigue esta norma es "evitar el abuso" y que se "trampee" la ley vigente. Los datos nos están interpelando", ha señalado, tras añadir que "hay personas que se están lucrando y que están haciendo negocio con una necesidad". "Ante un problema que se ha detectado, una respuesta", ha manifestado, tras añadir que "no se atenta contra la libertad de nadie, pero sí garantiza derechos y sí atiende a familias y a personas más vulnerables".

Maribel García Malo, del PPN, ha considerado que la iniciativa "nace" del Gobierno de Navarra pero que, "una vez más, se presenta como una proposición de ley foral" de los grupos. A su juicio, esto refleja que "no tienen una planificación en política de vivienda", y "además así esquivan todos los informes preceptivos, el control jurídico y la participación". Asimismo, "están convirtiendo la política de vivienda en una sucesión de intervenciones cada vez más restrictivas", cuando "el problema no es la falta de control" sino que "falta vivienda".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha indicado que "esta ley es prueba, nuevamente, de la contumacia en el error" y que "va a ser el harakiri para un sector ya moribundo", además de suponer "un desconocimiento absoluto de la realidad social que se vive en Navarra". "Han decidido que la mejor manera de alargar la vida es controlando todo", ha criticado, tras añadir que en vez de "ponerse a construir vivienda con el dinero de los impuestos que recaudan sin parar", ahora "deciden meter mano también a las habitaciones".