Aprobado el proyecto de Presupuesto del Parlamento de Navarra para el ejercicio de 2027, que asciende a 17.694.577 euros

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PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Cámara foral ha aprobado este lunes el proyecto de presupuesto del Parlamento de Navarra para 2027, que asciende a 17.694.577 euros, lo que supone un incremento del 5% del nivel de gasto en relación con la cifra global del presupuesto inicial del año 2026. Han votado a favor PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. UPN, PPN y Grupo Mixto (Vox) se han abstenido.

Dentro del presupuesto de gastos, la suma de operaciones de gasto corriente se incrementa en un 4,9%, hasta 16.804.772 euros, mientras que la de operaciones de capital lo hace un 5,5%, alcanzando una cifra de 889.805 euros.

El Capítulo I 'Gastos de personal' asciende a 10.366.848 euros, lo que representa un 58,59% del presupuesto total de gastos. Se aplica una previsión de variación general de acuerdo con la proyección estatal.

El Capítulo II 'Gastos en bienes corrientes y servicios' contempla un incremento del gasto de un 1,3% con respecto al presupuesto del ejercicio anterior, con un desembolso total de 2.630.362 euros, que supone el 14,87% del total.

El Capítulo IV 'Transferencias corrientes' prevé un gasto total para 2027 de 3.635.000 euros, lo que supone el 20,54% del presupuesto de gastos, con un incremento del 2% respecto al ejercicio anterior.

Atendiendo a los destinatarios de estas transferencias, el 90% corresponde a las asignaciones a los grupos parlamentarios y el resto a otras subvenciones, ejecutadas a través de convenios o convocatoria pública. Se integran aquí los convenios con las tres universidades, la partida correspondiente al Intergrupo del Sáhara y la referida a Iniciativas Legislativas Populares.

Además, se mantiene una partida para nuevos convenios que puedan celebrarse y se da continuidad a la de subvenciones para actividades de desarrollo y solidaridad, que mantiene el porcentaje del 0,7% del Presupuesto del Parlamento de Navarra, objetivo marcado en el Pacto Navarro contra la Pobreza y la desigualdad.

Finalmente, el Capítulo VI 'Inversiones' tiene una consignación de 824.010 euros, cifra que representa un 4,66% del gasto total, un 5,6% superior a las consignaciones del presupuesto de 2026. El Capítulo VIII 'Activos financieros', se mantiene en un gasto de 57.795 euros.

En el presupuesto de ingresos, las transferencias corrientes se incrementan un 4,9%, y ascienden a un importe de 16.780.972 euros, en tanto que las transferencias de capital aumentan un 5,7% y suman 877.200 euros.

En el marco de su planificación estratégica, el Parlamento de Navarra ha explicado que mantiene para el ejercicio de 2027 una serie de líneas de actuación prioritarias, orientadas a la modernización tecnológica, la mejora de la gestión administrativa y el compromiso social de la institución.

En ese sentido, se proyecta la ejecución de actividades orientadas a la mejora de la interoperabilidad de los sistemas y la renovación del equipamiento informático. Asimismo, se contemplan los trabajos preparatorios para la implantación del archivo digital, la incorporación de la inteligencia artificial en las bases de datos legislativas y la digitalización del archivo fotográfico.

Se prevén, a su vez, actuaciones dirigidas a la renovación de la intranet y de la web institucional y otros relativos a la accesibilidad y la transición energética.

Todo ello, según se subraya, de conformidad con el compromiso general de la administración pública con el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria, las reglas fiscales, la reducción del déficit y el mantenimiento del índice de temporalidad por debajo del 8%.

Por otra parte, la Mesa y Junta de Portavoces se han dado por enteradas del proyecto de Presupuesto de la Cámara de Comptos para el ejercicio de 2027, que asciende a 4.155.000 euros, lo que supone un incremento del 1,1% sobre el ejercicio anterior.