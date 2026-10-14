Se aprueba en Bruselas el dictamen de la presidenta Chivite sobre la transición hacia la movilidad eléctrica

La presidenta de Navarra, María Chivite. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado este miércoles en el 173º pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR), donde se ha procedido a debatir y votar el llamado 'EU Automotive Package', un dictamen de la Unión Europea sobre medidas para el sector de la automoción destinadas a reforzar la competitividad automovilística y acelerar la transición hacia la movilidad de bajas emisiones. En concreto, Chivite ejerce el cargo de ponente (rapporteur) de este paquete de medidas en el CDR.

Durante su participación, Chivite ha recordado que el éxito de la electrificación en la automoción pasa por socializar la movilidad eléctrica y por fomentar el vehículo eléctrico accesible. Para conseguir esta meta, la presidenta se ha mostrado favorable a que se desarrollen desde Europa acciones como inversiones industriales con colaboración público-privada, el impulso al empleo, el fomento de la formación y recualificación para obtener perfiles especializados, el despliegue de puntos de recarga o la defensa de la industria europea y del concepto 'Made in Europe'.

En este sentido, ha insistido también en la necesidad de mantener los horizontes temporales previstos en la transición al vehículo eléctrico, para evitar el riesgo económico y social que, en su opinión, provocaría la incertidumbre. Así, Chivite ha aprovechado también su intervención para llamar a que las administraciones, el sector automovilístico y la ciudadanía trabajen de la mano para culminar con éxito la transformación hacia la movilidad eléctrica.

FACTOR HUMANO EN LA TRANSICIÓN ELÉCTRICA

Durante su viaje a Bruselas con motivo de la reunión del CDR, la presidenta ha participado también este miércoles en el evento 'Driving Change: Empowering Talents in the Automotive Sector', organizado por el Gobierno de Navarra, la región francesa de Gran Este y la asociación europea Automotive Skills Alliance.

En el evento, Chivite ha incidido en la importancia del valor humano en la transformación de la automoción. En este sentido, ha remarcado la necesidad de invertir en formación y retención de talento, de un lado, y de impulsar el empleo estable y bien pagado, incluyendo la incorporación de mujeres al sector, de otro.

En el cierre de su participación, la presidenta ha destacado también el soporte público como clave en la transición energética.