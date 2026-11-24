Archivo - Encendido, en otra edición, de las luces de Navidad en Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encendido navideño de las calles de Pamplona se traslada este año al 30 de noviembre, lunes, en lugar de coincidir con la festividad de San Saturnino, como es tradición. La celebración de las elecciones generales el domingo 29 está detrás de esta modificación, que no impedirá, no obstante, que la música y la luz se conviertan en protagonistas del espectáculo Argiluna, que dará la bienvenida a la Navidad en la tarde del lunes. El Ayuntamiento ha invertido 49.000 euros en este evento, que se prolongará desde las 17.15 horas hasta las 18.35 horas aproximadamente.

Un año más, la Plaza Consistorial será el punto neurálgico de la jornada, que arrancará a las 17.15 horas, con el concierto de Odol Gaztea Brass Band. Este grupo, integrado por jóvenes estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Navarra, será el encargado de abrir el espectáculo con sus instrumentos de viento y metal y un repertorio de jazz, rap y otros ritmos enérgicos. Desde la Plaza Consistorial, harán sonar sus trompetas, trombones, sousáfono, saxofón y percusión en un concierto de más de media hora, que pretende hacer vibrar al público asistente. Se reservará un espacio para personas con discapacidad en primera fila.

Tras Odol Gaztea Brass Band, a las 18 horas, Anne Etchegoyen y el coro de la ikastola Paz de Ziganda, Paz de Ziganda Ikastolako Abesbatza, tomarán los balcones de la Casa Consistorial. Desde ahí, la cantante vasca interpretará algunas de sus canciones, con las que explora diferentes universos musicales entre la música tradicional, las composiciones originales y las colaboraciones artísticas. Para este concierto, Anne Etchegoyen estará acompañada por el guitarrista Antonio Jiménez 'Lacho' y por el coro infantil Paz de Ziganda, integrado por medio centenar de jóvenes cantantes bajo la dirección de Ainhoa Sarriguren. La formación destaca por un repertorio que combina obras contemporáneas, polifonía y músicas de diferentes estilos, con especial atención a la creación coral vasca.

No es la primera vez que ambos colaboran. Ya lo hicieron en su álbum Compostelle y ahora en el proyecto musical KCANTÀ, en el que Anne Etchegoyen ha reunido a artistas de diferentes territorios. Recién publicado, el álbum reúne voces y universos musicales diversos con el objetivo de dar visibilidad a la riqueza lingüística y cultural. Entre los artistas participantes figuran Francis Cabrel, Cali, Claire Keim, Dan Ar Braz, Itziar Ituño, Leire Martínez y Xoel López, entre otros. Algunos de estos temas, serán interpretados el próximo lunes desde los balcones de la Casa Consistorial, justo antes del comienzo del espectáculo de luces Argiluna.

ESPECTÁCULO ARGILUNA

Será hacia las 18.30 horas cuando la Plaza Consistorial protagonice el ansiado encendido de las luces navideñas, como broche final del espectáculo Argiluna. En esta ocasión, la pieza del espectáculo ha sido diseñada por el compositor y chelista Ignacio García, cuya trayectoria le ha llevado a colaborar con orquestas internacionales como el Balthasar Neumann Ensemble, la Stuttgarter Kammerorchester y la Mozarteum Orchester, llevando su música a escenarios de Europa, Asia y América.

La pieza será interpretada desde los balcones de la Casa Consistorial y de Casa Seminario, con instrumentos como la txalaparta, el violín, el chelo o la percusión. El propio Ignacio García tomará su chelo para amenizar la velada, junto con Aingeru Ochotorena (con la percusión), Koki Gómez Salas (flauta travesera), Sara Sotés (violín), Jaitxo Segura (percusión) y Hutsun Txalaparta. Todos ellos estarán acompañados, desde los balcones de Casa Seminario, por varios miembros de la Ópera de Cámara de Navarra, una asociación con más de 20 años de trayectoria y que en este tiempo ha contado con la colaboración de más de 600 personas para crear obras musicales.

Sus voces y sus músicas llevarán la luz a todas las calles de Pamplona, que a partir de las 18.35 horas se iluminarán con los más de 200 arcos de luz y los 150 motivos navideños instalados en farolas repartidas por toda la ciudad. La iluminación navideña se reparte en esta ocasión por 87 plazas y calles del Casco Antiguo y los Ensanches, y también en puntos clave de todos los barrios de la ciudad. Las luces permanecerán encendidas en horario nocturno hasta el 6 de enero. El horario general de encendido será de 17.45 a 23 horas; los viernes y sábados de diciembre y enero, el apagado será a la una de la madrugada; y las vísperas de festivos navideños, el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, las luces se apagarán a las cuatro de la madrugada.