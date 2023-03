Artundo dice que Salud "no se está planteando" firmar convenios con las mutuas para la gestión de enfermedades comunes

PAMPLONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, ha afirmado que el departamento "no se está planteando" firmar ningún convenio con las mutuas para la gestión de enfermedades comunes.

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a los medios de comunicación, sobre el borrador de convenio estatal dado a conocer por el sindicato LAB por el que se delegaría "en las mutuas patronales la gestión de las enfermedades comunes".

"No estamos en esa historia, el departamento de Salud ahora mismo no está en esa disyuntiva, no se está planteando el entrar en ese convenio ni mucho menos. Quizás en el futuro habrá que ver, habrá que estudiar con tiempo qué significa o qué puede significar, pero ahora mismo, desde luego, no estamos en eso ni vamos a firmar ningún convenio, ni este ni ningún otro, en relación con las mutuas", ha manifestado.

Según ha explicado, "vamos a seguir haciendo lo que se lleva haciendo años en Navarra", donde "hay una vía, un camino de colaboración concreto que se estableció la pasada legislatura", en el que en función de "las funciones de cada cual y de las competencias de cada cual, intentamos colaborar lo mejor posible". "La repuesta es que, desde luego, aquí no, en este momento", ha concluido.