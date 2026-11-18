Imagen de la 130ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) - ARZOBISPADO DE PAMPLONA Y TUDELA

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, asiste a la 130ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que se celebra del 16 al 20 de noviembre en Madrid.

A lo largo de esta semana, los obispos españoles van a abordar cuestiones pastorales, sociales, eclesiales y económicas, además de conmemorar el sesenta aniversario de la institución.

El presidente de la CEE, Luis Argüello García, centró su discurso inaugural en torno a tres ejes: el viaje apostólico del papa León XIV a España, "cuyos ecos siguen sonando, al igual que la alegría y el compromiso que han suscitado"; el matrimonio y la familia en la actualidad, "el lugar donde se revela el amor de Dios, se aprende la fe y se transmiten los valores y las virtudes del evangelio", y los sesenta años que cumple la Conferencia Episcopal, "cuyo momento más significativo se vivió con la visita del papa a esta sede".

Por su parte, el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo, tras desear "una pronta recuperación a los heridos en el accidente ferroviario de Urda y el eterno descanso a los fallecidos", agradeció al papa "el memorable viaje a España".

"Su mensaje nos llegó a todos. Fue impresionante y altamente edificante el ejemplo de fe y de civismo por parte de quienes salieron a recibirle y a oírle. Los hombres y mujeres de hoy buscan a Jesús. La presencia del papa ha sido capaz de hacernos levantar la mirada y también de levantarnos a todos", subrayó

Entre los asuntos que van a tratar los obispos a lo largo de esta semana, además de los ya citados, están otros como el sínodo y la sinodalidad, la formación de los sacerdotes y los seminarios, la evangelización y el compromiso social, los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar el próximo año en Seúl, la presentación del informe sobre delitos de odio en España durante 2025 que elabora la Oficina para la Libertad Religiosa y el estudio de los presupuestos de la CEE para 2027.

Ayer, martes 17 de noviembre, se celebró un acto de conmemoración de los sesenta años de historia de la Conferencia Episcopal Española (1966- 2026), una celebración institucional y eclesial para recordar cómo nació la institución, qué papel ha desempeñado en la historia reciente de España y cuáles son sus retos de futuro. La institución nació en el contexto del Concilio Vaticano II (1962-1965), que "impulsó una mayor colaboración entre los obispos de cada país".