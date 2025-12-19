Asiron hace un balance positivo del año en Pamplona: "La ciudad está en marcha"

Archivo - Joseba Asiron, alcalde de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha hecho un balance positivo del año 2025 en la política municipal, en el que se han sacado adelante "proyectos diferentes" trabajando "de manera coordinada" y "acordando entre diferentes".

En respuesta a los medios de comunicación, Asiron ha destacado que "ha sido un año de muchísimo trabajo, de muchísimos frentes abiertos". Según ha expuesto, "desde todos los ámbitos de la política municipal ha sido un año donde se ha demostrado que de manera coordinada, de manera transversal, acordando entre diferentes, se han podido sacar adelante proyectos diferentes", como la culminación de los corredores sostenibles de Beloso y Pío XII o la puesta en marcha de la reurbanización del Paseo Sarasate. "La ciudad está en marcha", ha resumido.

A su vez, ha reconocido que hay "cuestiones abiertas que nos interpelan como sociedad", entre las que ha citado la "crisis migratoria, el problema de la vivienda, que lo que hacen es animarnos a seguir trabajando".

Como principales retos para el año que viene ha mencionado finalizar la actuación en el Paseo Sarasate, "la gran obra de la legislatura", sin olvidar que "barrio por barrio tenemos proyectos en marcha" como la rotonda de San Jorge.

Asimismo, ha esperado que "sea el año donde seamos capaces de cerrar y dar solución a la situación de Erripagaña" y que "fueran ya cristalizando esfuerzos colectivos como el que se está haciendo con el plan de vivienda asequible". Igualmente, ha esperado que sea un año donde "las que estamos viendo estos días relacionadas con el sinhogarismo en otras ciudades dejaran de producirse".