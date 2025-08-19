La Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra premia a título póstumo a Txemari Moreno

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra (AREGNA/NAGE) ha otorgado el premio 2025 de este colectivo, a título póstumo, a Txemari Moreno, por su labor como director de comunicación del Teatro Gayarre.

La asociación ha valorado de esta forma su "profesionalidad, empatía y plena disponibilidad hacia los profesionales gráficos, poniendo a nuestra disposición el acceso y los espacios para ayudarnos a desempeñar nuestras labores como reporteros gráficos".

La entrega de esta sexta edición del premio a su familia tendrá lugar el miércoles 20 de agosto en el Teatro Gayarre.

La asociación ha explicado en una nota que cada año intenta hacer coincidir la entrega del premio con el Día Internacional de la Fotografía, que se conmemora el 19 de agosto. En esta fecha de 1893, Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico.

La Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra quiere que este reconocimiento se repita anualmente como expresión de agradecimiento de los profesionales del vídeo y la fotografía hacia aquellas personas e instituciones de la Comunidad foral que hayan destacado por su colaboración en las labores informativas de este colectivo. En las cinco ediciones anteriores, los premios recayeron en Diana González, Gonzalo Ruiz Eraso, Nerea Longás, Josetxo Martínez y Rafael Moreno.