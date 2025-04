Asociaciones advierten de la "debilidad" del Camino Francés ante la "inflación" de rutas y defienden su "singularidad"

PAMPLONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Camino Francés Federación ha advertido de la "debilidad" de esta ruta jacobea ante la "inflación de Caminos de Santiago", que está provocando una bajada porcentual de peregrinos por este trayecto. Por eso, ha llamado a defender la "singularidad" del Camino Francés "o vamos a acabar teniendo problemas todos".

Representantes de las 19 asociaciones que componen esta organización han celebrado este sábado en Pamplona su Asamblea General Ordinaria, en la que se abordarán "temas clave sobre la protección" de esta ruta, proyectos conjuntos así como "algunos problemas muy importantes" que afronta en estos momentos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Miguel Pérez, presidente de Camino Francés Federación, ha advertido que el Camino Francés se encuentra en un "momento delicado". Ha señalado que se está produciendo "una especie de inflación de Caminos de Santiago, de tal manera que no nos damos cuenta de que si todo es Camino de Santiago, nada va a ser Camino".

Pérez ha destacado que el Camino Francés es "el camino por el que hemos llegado hasta donde estamos. De hecho, en el siglo pasado, cuando se hablaba del Camino de Santiago, nadie hablaba de otro camino que no fuera el francés" y "la propia Declaración de Itinerario Cultural Europeo" se refiere a esta ruta.

Esta "debilidad que ha surgido a raíz de toda esa amalgama de Caminos que han ido apareciendo" ha llevado a estas asociaciones a defender esta ruta "si es necesario de forma beligerante" para que el Camino francés "siga siendo lo que ha sido".

Miguel Pérez ha apuntado que el Camino Francés "porcentualmente ha bajado desde hace ya bastante tiempo", pero "esa bajada no se ha visto reflejada en la subida del resto de caminos españoles" sino que "los peregrinos han ido, fundamentalmente, hacia los caminos portugueses". "Si nosotros sumamos el porcentaje de peregrinos españoles que hay en estos momentos en el Camino francés con los portugueses, es aproximadamente el mismo porcentaje que hace unos 25 años tenía única y exclusivamente el Camino Francés", ha resaltado.

"Debemos darnos cuenta que algo no estamos haciendo bien", ha indicado Pérez. Ha subrayado que "no es que no queramos ser generosos con los demás" y ha defendido que "todo lo que estamos consiguiendo desde el Camino Francés y en estas asambleas y acuerdos, se reparte y se tiene en cuenta para todo el resto de caminos españoles y albergues". "Cuanto mejor le va al Camino francés, mejor le va al resto de caminos españoles", ha insistido. "Por lo tanto, o defendemos la singularidad del Camino francés o vamos a acabar teniendo problemas todos", ha concluido.

"TEMOR" ANTE EL REGISTRO DE VIAJEROS

Otra cuestión que afronta la ruta jacobea es la nueva regulación registro de viajeros, que ha despertado "temor" entre los albergues. "Hay que tener en cuenta que el Camino de Santiago, entre las singularidades que tiene, es la existencia de los albergues. La acogida tradicional tiene tantos siglos como el propio Camino de Santiago y en estos momentos se puede poner en peligro porque la forma de funcionar de los albergues es muy singular y muy distinta a la que puede tener la infraestructura turística normal", ha advertido Pérez.

"Un peregrino tiene una faceta turística, pero eso no es lo importante. Viene a peregrinar y uno de los elementos fundamentales de ese peregrinaje son los albergues", ha remarcado. No obstante, ha destacado que "hemos conseguido abrir una línea directa con el Ministerio del Interior y creemos que avanzaremos de manera importante a partir de esta Asamblea en buscar unas soluciones en un plazo razonable".

Por otro lado, la Asamblea se va a centrar, además, en "cómo unificar criterios en nuestros albergues para lograr que haya una unidad, de tal manera que los peregrinos entiendan lo que es el Camino de Santiago como un todo". También en la defensa de su trazado que "en ocasiones se ve violentado, siendo como es un monumento".

Entre otras reivindicaciones se encuentra, asimismo, "el proyecto de la macrocelulosa que se pretende montar en Galicia a apenas dos kilómetros y medio del Camino". "Aunque estemos en Navarra, lo que afecte en cualquier parte del Camino le afecta también al resto de los territorios", ha subrayado Miguel Pérez.

TRANSPORTE PARA LOS PEREGRINOS

Por su parte, José Miguel Rey, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, ha incidido en el problema del transporte de los peregrinos. Tal y como ha explicado, cuando llegan a la estación de Renfe de Pamplona "se quedan desatendidos, les falta una conexión por ejemplo con el con la estación de autobuses de Pamplona" porque "viene sobre todo de fuera y no conoce el sistema de villavesas -transporte urbano- ni dónde están aparcados".

Además, ha señalado la "singularidad" en Navarra y Pamplona donde "el peregrino, procedente sobre todo de América y Asia, pernocta dos veces". "Normalmente cuando vienen vía Madrid duermen la primera vez en Pamplona para, al día siguiente, dirigirse a Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncesvalles o Valcarlos", ha explicado.

En este sentido, otro de los problemas que se han detectado es que "los peregrinos que proceden de Saint-Jean-Pied-de-Port y que se dirigen por el Alto de Lepoeder van a caminar ese día unos 25 kilómetros con un desnivel acumulado aproximadamente de unos 1.500 metros". "Eso hace que muchas personas que vienen a nuestro país que no tienen una preparación física adecuada se revientan y algunos en el mismo sitio hay que rescatarlos o a los días siguientes, a causa del sobreesfuerzo, hay que repatriarlo", ha remarcado.

En invierno se desaconseja realizar la ruta por el Alto de Lepoeder, por las nieves y por las nieblas, y se recomienda hacerlo por la zona de Valcarlos. En este sentido ha reivindicado que las administraciones "se impliquen en solucionar o crear un andadero para evitar el paso por esa carretera sin arcén". "Eso solucionaría muchos problemas porque esa ruta se quedaría en unos 12 kilómetros con un desnivel acumulado de 900 metros, que sería más llevadera", ha destacado.

Finalmente, ha pedido que se abra en Pamplona una oficina de información y atención de peregrinos "al igual manera que hay en Saint-Jean-Pied-de-Port y de esa forma pues podríamos recomendar o aconsejar la mejor manera de hacer el Camino".