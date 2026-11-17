Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años de prisión y 5.500 euros de multa a un hombre que portaba 20,02 gramos de cocaína destinados a la venta a terceras personas.

La sentencia ha sido dictada de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa el día de la vista oral, celebrada el 15 de septiembre. En su escrito de acusación previo al juicio, el fiscal solicitaba 4 años de prisión.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sobre las 13 horas del 7 de marzo de 2025, el acusado, natural de Ecuador, de 38 años, circulaba en un vehículo por la calle San Cristóbal de Pamplona en poder de la citada cantidad de droga, de una pureza del 81,4%, y que ha sido tasada en 5.271,72 euros.

Cuando fue detenido, según recoge la sentencia, el procesado llevaba 95 euros que procedían de la venta de estupefacientes. El inculpado, en el momento de cometer los hechos, tenía "atenuadas sus facultades volitivas de forma grave como consecuencia del consumo de drogas".

Por este motivo, en la sentencia condenatoria se ha apreciado la atenuante analógica de drogadicción. Tras el acuerdo alcanzado, la defensa solicitó la suspensión de la pena privativa de libertad.

A este respecto, la Audiencia, a la vista de los antecedentes penales del condenado y de la "larga evolución de su situación de drogadicción", acordó que se emita por parte del médico forense un informe a los efectos de determinar sobre el tratamiento idóneo para su rehabilitación.